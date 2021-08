La saison 6 de Lucifer présente une connexion amusante et inattendue à une autre série DC

Lucifer a à peu près tout fait à ce stade, qu’il s’agisse d’un épisode noir, d’une méta-histoire ou de l’épisode musical susmentionné, donc l’idée d’un épisode animé n’est pas si farfelue. Alors que l’aventure musicale était un acte de Dieu, on ne sait actuellement pas comment le Diable (et le Dieu nouvellement baptisé) et Chloé se retrouvent sous une forme animée. Ce que l’on peut dire, c’est que puisque l’épisode vient de l’équipe derrière la série chaotique et acclamée qu’est Harley Quinn, les attentes sont très élevées. Mais le co-showrunner Idly Modrovich semble plus que confiant dans la capacité de l’équipe d’animation à donner vie aux personnages de Lucifer :