La saison 6 de “Lucifer” révèle la mort du méchant

Lucifer La saison 6 a ramené un des premiers méchants d’une manière surprenante. Dans les nouveaux épisodes surnaturels de la comédie dramatique Netflix – qui seront les derniers de la série – Lucifer remonte à la saison 1 pour ramener un antagoniste avec un lien profond avec Lucifer Morningstar (Tom Ellis) et compagnie. Il y avait en fait un peu de spéculation sur ce retour, et il s’avère que les détectives de la culture pop avaient raison. Cependant, ce que nous ne savions pas, c’est que la question du méchant mourrait dans le processus. Spoilers pour Lucifer Saison 6 à venir.

Le retour en question se produit dans l’épisode 3 (“Yabba Dabba Do Me”). Dans une quête pour aider quelqu’un qu’il déteste, Lucifer décide de retrouver Jimmy Barnes, le méchant du premier épisode de la série interprété par John Pankow. (Il est également apparu dans quelques autres épisodes, mais son apparence de pilote est ce dont les fans se souviendront le plus.) Il assassine Delilah (AnnaLynne McCord), l’une des connaissances de Lucifer. Le diable cherche à se venger, ce qui le met sur le chemin de Chloe Decker (Lauren German), qui enquête sur l’homicide. Lucifer finit par narguer Jimmy, le rendant fou en lui montrant sa forme démoniaque. Cette affaire met essentiellement toute la série en mouvement, et sans elle, Lucifer et Chloé ne se seraient pas rencontrés.

(Photo : Netflix)

Malheureusement pour Lucifer, il découvre que “l’horrible petit homme” n’est pas assis dans un établissement de santé mentale comme il le supposait. Jimmy est maintenant mort, ce qui fait de lui une fatalité hors écran rare dans l’univers de Lucifer. Lucifer décide alors de descendre en enfer pour terminer sa mission. Ce qui suit est une séquence animée sauvage, des explosions dans le passé et une plongée profonde dans l’histoire de Jimmy alors que Lucifer essaie de voir s’il est vraiment capable de devenir Dieu. Bien que passer beaucoup de temps avec un méchant de base des premiers épisodes de la série puisse ne pas sembler intéressant, cela fonctionne vraiment. C’est un épisode peu orthodoxe qui s’avère être l’un des meilleurs de la série.

La saison 6 de Lucifer est maintenant disponible. Tous les épisodes de l’émission, y compris ceux diffusés à l’origine sur FOX, sont disponibles sur Netflix pour être diffusés. Le spectacle lui-même est basé sur le personnage de DC Comics Lucifer Morningstar, qui a été créé par Neil Gaiman, Sam Keith et Mike Dringenberg. Restez à l’écoute pour plus de couverture de Lucifer ici sur PopCulture.com!