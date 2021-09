La saison 6 de Masked Singer présente un nouveau changement de gameplay que Ken Jeong ne connaîtra probablement jamais

En ce qui concerne l’Oreille d’or, chacune des célébrités du jury – composé de Ken Jeong, Nicole Scherzinger, Robin Thicke et Jenny McCarthy – aura la chance de gagner deux points pour le prix. Si le juge devine correctement, le concurrent doit immédiatement se démasquer et quitter la compétition. Mais si le juge se trompe, ils perdront deux points en faveur de l’Oreille d’Or. Dans le même temps, le candidat restera masqué et continuera d’avancer dans le concours de chant. Ainsi, le panel de The Masked Singer sera forcément plus chaotique que d’habitude.