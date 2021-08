La saison 6 de “The Masked Singer” révèle des panélistes invités

Le chanteur masqué ne cesse de grandir à chaque saison, et la saison 6 ne vous décevra pas. La nouvelle saison mettra en vedette une liste de panélistes invités célèbres se joignant aux panélistes réguliers Nicole Scherzinger, Robin Thicke, Jenny McCarthy et Ken Jeong. Nick Cannon est également de retour en tant qu’hôte de la saison, qui débutera le mercredi 22 septembre sur Fox. La première de deux nuits se poursuivra le jeudi 23 septembre à 20 h HE, les fans verront donc deux démasquages ​​en une semaine.

Leslie Jordan, qui joue dans la sitcom de Fox Call Me Kat, sera juge invitée dans un épisode d’octobre, rapporte Variety. Le comédien Joel McHale, le chanteur Will.i.am et l’actrice Cheryl Hines seront les juges invités en novembre. McHale a joué dans Fox’s Crime Scene Kitchen, tandis que Hines est panéliste sur I Can See Your Voice. Hines et McHale ont également été panélistes invités au cours des dernières saisons de Masked Singer. Will.i.am est juge du nouveau concours Fox Alter Ego, avec Alanis Morissette, Nick Lachey et Grimes.

Bien sûr, Fox n’a annoncé aucune des célébrités concurrentes de la saison 6 de The Masked Singer. Le réseau a taquiné que les six candidats avaient “un total de 85 nominations aux Grammy et 27 victoires, trois nominations aux Oscars, 12 nominations aux Emmy, 12 Razzie Award nominations, deux apparitions au Super Bowl et deux Lifetime Achievement Awards.” Les costumes présentés sont Queen of Hearts, Cupcake, le duo Banana Split, Dalmatien, Mallard et Hamster.

La saison 5 s’est terminée avec Lachey gagnant dans le costume de Porcinet. Les autres célébrités qui ont participé à la saison 5 incluent JoJo, Wiz Khalifa, Bobby Brown, Mark McGrath, Tyrese Gibson, Tamera Mowry, Logan Paul, Danny Trejo, Caitlyn Jenner et Kermit la grenouille. La saison a également remporté une nomination aux Primetime Emmy pour la conception de production exceptionnelle pour un programme de variété, de réalité ou de compétition. L’émission a remporté le même prix l’année dernière et a également été nominée pour l’Emmy du programme de compétition exceptionnelle.

The Masked Signer était la série aux heures de grande écoute la mieux notée chez les 18-49 ans au cours de la saison télévisée 2020-2021. La première de la saison 3 a été diffusée après le Super Bowl LIV et a attiré 27 millions de téléspectateurs. L’émission servira d’introduction à Alter Ego, dans lequel les chanteurs s’affrontent en tant qu’avatars plutôt qu’en tant qu’eux-mêmes, cette saison. La nouvelle série est animée par Rosci Diaz.

“Alter Ego fusionne le talent et la technologie pour révolutionner le spectacle de concours de chant d’une manière que Fox peut faire”, a déclaré Rob Wade, président du divertissement alternatif et des promotions de Fox Entertainment, lors de l’annonce du nouveau spectacle. “Nous sommes ravis de réunir les fantastiques will.i.am, Alanis, Grimes, Nick et Rocsi alors qu’ils recherchent la prochaine grande star de la chanson, permettant à des chanteurs incroyables de réaliser leurs rêves et de se produire comme jamais auparavant.”