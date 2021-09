La saison 7 de Chicago Med établit-elle déjà des liens plus étroits avec Chicago PD?

Certes, ces deux émissions avaient déjà l’une des connexions les plus directes au sein de One Chicago grâce à Will Halstead on Med et Jay Halstead sur PD, mais les frères Halstead ne partagent pas l’écran régulièrement. Dylan apporte un lien avec le DPC qui est déjà directement lié à un personnage de PD sans exiger ce lien familial, comme il l’a dit à Will lors de la première de la saison 7 qu’il connaissait Jay. “To Lean In, Or To Let Go” a établi qu’il se sent toujours lié à sa vie de flic, et il a demandé des faveurs à certains officiers. De plus, son père est lieutenant dans le 23e arrondissement.