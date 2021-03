La saison 7 de Flash fait enfin entrer Bart Allen, mais j’ai des sentiments mitigés

Avant d’aller plus loin, passons en revue ce que nous savons de ce qui est prévu pour Bart Allen sur The Flash. La CW a annoncé que Jordan Fisher, dont les crédits incluent Liv et Maddie, Grease: Live et She-Ra and the Princess of Power, a été choisi comme Bart dans un rôle d’invité récurrent. Il fera ses débuts dans le 150ème épisode de The Flash, alias le 17ème épisode de la saison 7, et plutôt que d’être le petit-fils de Barry Allen et Iris West comme dans les bandes dessinées, il sera leur fils. Bart de Fisher est décrit comme «l’adolescent le plus rapide de la planète», mais en raison de son «penchant pour les comportements extrêmement impulsifs», Barry et Iris devront lui apprendre la valeur de la patience afin que la famille puisse mettre fin à la «plus grande menace de Team Flash à ce jour. . »