La saison 7 de « Good Bones » obtient une taquinerie « robuste » avec une nouvelle photo dans les coulisses

La saison 7 de Good Bones est en route et les fans de la série bien-aimée HGTV ont un aperçu des coulisses de la saison à venir. Plus de cinq mois après la confirmation que la saison 7 était en préparation, le compte Instagram officiel de Two Chicks & a Hammer, la société de réhabilitation à domicile de Mina Starsiak Hawk derrière l’émission HGTV, a partagé un nouvel aperçu du prochain lot d’épisodes, qui sont promis d’être « robuste ».

Le nouveau look des coulisses a été partagé sur la plate-forme de médias sociaux le mercredi 5 janvier. L’image, bien que ne révélant pas grand-chose, montrait un escalier ayant besoin d’un peu d’attention. Il a été partagé avec une légende demandant, « chic robuste? Ou simplement robuste? » et la publication a généré de nombreuses réponses de la part des fans impatients de la nouvelle saison. En réponse à la publication, une personne a commenté : « L’excitation vient avec ce robuste, cela signifie un nouveau projet », comme l’a écrit quelqu’un d’autre, « le jour de la démolition ».

La photo de mercredi n’a marqué que le dernier aperçu de la saison 7 de Good Bones. Alors que le compte Two Chicks & a Hammer regorge de nombreux pots faisant la promotion de l’entreprise, il a également partagé plusieurs aperçus des coulisses de la prochaine saison de l’émission HGTV. Avant la publication de mercredi, le compte a partagé un autre aperçu le 21 décembre montrant une pièce que l’équipe est sur le point de rénover avec une légende disant: « Oh mec… ça va être un BON avant et après !! Restez réglé pour la saison 7 de Good Bones sur HGTV ! » Plus tôt ce même mois, le compte a publié une photo montrant l’équipe de Good Bones au milieu d’une démolition.

La série d’aperçus intervient après que HGTV a officiellement donné le feu vert à une septième saison de l’émission à succès en juillet de cette année. À l’époque, Jane Latman, présidente de HGTV, a déclaré dans un communiqué de presse : « Ce qui est bien avec la signature d’un pick-up de mi-saison, c’est que nous savons que nous avons une bonne chose, un interprète éprouvé. Mina et Karen ont des vies personnelles captivantes, mais ils sont aussi incroyablement talentueux et créatifs en matière de rénovation et la caméra les adore. Ce n’est pas étonnant qu’ils continuent d’attirer de nouveaux fans saison après saison. »

Les fans ont cependant plus que la saison 7 à attendre. Lorsque la série a reçu le renouvellement de la saison 7, HGTV a également la première série dérivée de l’émission, Good Bones: Risky Business avec Mina Starsiak Hawk, qui devrait être diffusée sur discovery+ à l’été 2022. Good Bones La saison 7 devrait être diffusée sur HGTV en été 2022, bien qu’une date exacte de première n’ait pas encore été annoncée.