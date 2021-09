La saison 8 de Fortnite arrive bientôt, voici le récapitulatif de l’histoire de la saison 7

Il est difficile de dire exactement quand Epic Games a commencé à développer la bible des traditions de Fortnite, mais une chose est sûre : aucune saison de Fortnite n’a jamais mis son récit sous les projecteurs aussi brillants que la saison 7. Avec la saison 8 de Fortnite qui approche à grands pas, il est temps pour un rappel de la saison 7.

Même en mettant l’accent sur l’histoire cette saison, il y a des détails qu’Epic ne confirme pas tout à fait, ce qui me permet de déduire certains points de l’intrigue à partir de choses comme les cosmétiques de passe de combat, les quêtes saisonnières et les indices environnementaux. Pour être honnête, je ne l’aurais pas fait autrement. Lost n’est plus diffusé depuis plus d’une décennie. J’ai besoin d’une nouvelle boîte mystère dans ma vie. Voici tout ce qui s’est passé dans le scénario de la saison 7 de Fortnite, juste à temps pour la saison 8 de Fortnite.

Attaque des extraterrestres – La dernière réalité

À la fin de la saison 6, les plans de Raz d’utiliser le point zéro pour ses propres gains se sont retournés contre lui, et en jouant avec la force vitale de l’île comme il l’a fait, il a alerté par erreur une civilisation extraterrestre nommée The Last Reality, qui auparavant ne connaissait pas non plus la l’île ou l’avait laissée seule.

Après que les crop circles aient annoncé leur arrivée, la saison 7 s’est ouverte avec le bang d’une invasion extraterrestre tous azimuts.

Les enlèvements à petite échelle de loopers individuels ont commencé vers la fin de la saison 6 avant que les extraterrestres ne finissent par attaquer en force. Le vaisseau-mère est arrivé et a projeté une ombre noire sur toute l’île. Enhardis par leur infiltration réussie de l’Ordre Imaginé (IO) – l’organisation mystérieuse qui semble maintenir la fonctionnalité de l’île – les extraterrestres ont détourné la technologie de l’IO et l’ont utilisé pour enlever le Point Zéro, ne laissant qu’un cratère où le très important l’orbe brillait autrefois. Cela a également envoyé la Fondation – un personnage cryptique à part entière qui était coincé à l’intérieur du point zéro – voler dans l’océan quelque part. Nous ne l’avons pas encore vu revenir.

Avec le contrôle de l’île, les extraterrestres ont commencé à surveiller toutes les régions de celle-ci, alors même que l’Ordre Imaginé installait un camp au Complexe Corny ainsi que des stations satellites dans tout Apollo pour mener leurs propres recherches. Patrouillant dans les rues avec leurs pistolets à rayons tout en intimidant les joueurs d’en haut avec leurs soucoupes volantes et leurs ravisseurs, les extraterrestres semblaient insurmontables pendant de nombreuses semaines.

L’impasse

Dans les premières semaines qui ont suivi le rachat par The Last Reality, l’île est entrée dans une période de tension prolongée. Les extraterrestres avaient un étau sur les habitants d’Apollo, tandis que l’Ordre Imaginé ne semblait pas équipé pour comprendre leurs plans – peu importe les contrecarrer. Nous savons d’après son écran de chargement de passe de combat que le docteur Slone s’était entraîné toute sa vie, physiquement et mentalement, à se retrouver dans son rôle de leader des IO. Elle était faite pour ça. Alors petit à petit, elle a comploté.

La vie entière du docteur Slone était apparemment structurée pour l’amener à la tête de l’IO.

Avec l’aide du joueur, Slone a mené un certain nombre de missions de surveillance pendant plusieurs semaines. Elle a installé des gouttes mortes dans Weeping Woods pour communiquer clandestinement. Elle a mis en place des appareils de numérisation autour d’endroits comme Retail Row pour espionner les extraterrestres à distance. Elle a épuisé toutes les ressources pour en savoir plus sur The Last Reality. Si elle pouvait découvrir qui ils étaient, elle pourrait découvrir quelle est leur faiblesse, du moins c’est ce qu’elle semblait penser.

Pendant plusieurs semaines, ses efforts n’ont pas été vains. L’existence de nouvelles armes telles que le canon à plasma, le Grab-itron et le Prop-ifier étaient chacune le résultat des efforts studieux de Slone. L’OI a pu traduire la technologie extraterrestre, comme les armes offensives de leurs soucoupes et leurs capacités de changement de forme, en de nouvelles armes à feu portables pour leurs propres contre-attaques. Mais ces armes ne chasseraient pas les extraterrestres de façon permanente, surtout avec un traître au milieu.

Le traître

Alors que Slone progressait en recueillant plus d’informations sur les extraterrestres, elle a pris conscience d’une possible taupe dans les rangs de l’Ordre Imaginé. Avec l’aide du joueur, Slone a enquêté sur cette fuite, espérant pouvoir la réparer avant qu’elle ne coule son navire proverbial. Après avoir inspecté de près tous ses subordonnés, il a été révélé que Maven était la taupe qui avait aidé les extraterrestres dans leur mission de domination totale sur Apollo. C’est déjà assez grave que des personnages comme Sunny organisent des fêtes pro-invasion tout au long de la saison à Believer Beach, mais Maven avait un accès direct au fonctionnement interne de l’IO. C’est un tout autre niveau de déloyauté.

Slone a été presque défait par une taupe au sein de l’IO, mais a réussi à transformer la brèche en un avantage.

Fait intéressant, Slone a réussi à démasquer la taupe en juillet, mais semble avoir caché cette information à Maven elle-même, qui a poursuivi ses opérations hors de la station de parabole près de Craggy Cliffs. Ce n’est que cette semaine que les joueurs affronteront enfin la taupe selon les défis de la semaine 14. Il semble que Slone ait transformé sa faille de sécurité en un avantage, fournissant peut-être à Maven des informations erronées dont elle savait qu’elles seraient transmises aux suzerains extraterrestres. Slone a ensuite courtisé Joey, un autre agent double, la transformant en agent triple. Avec la nouvelle allégeance de Joey et ses propres fuites internes réparées, Slone a mis en œuvre son plan de longue haleine.

Les enlèvements et la contre-mesure

Les extraterrestres ont intensifié leurs efforts et ont commencé à enlever carrément non seulement des loopers, mais des bâtiments entiers. C’était d’abord Slurpy Swamp, puis Coral Castle. Dans les deux cas, les régions qui abritaient autrefois des lieux d’intérêt emblématiques tels que l’usine Slurp et les tours atlantiennes ont été emportées dans le vaisseau mère. Leur prochaine cible est le Complexe Corny, et il est en train d’être englouti par le rayon tracteur du vaisseau mère cette semaine même.

La dernière tentative de Slone pour sauver l’île se déroule ce week-end en direct à Fortnite.

Ce que les extraterrestres ne semblent pas savoir, cependant, c’est que Slone aime ça. Under Corny Complex se trouve le quartier général d’IO, et c’est là qu’elle a développé et construit le dispositif de contre-mesure. Cet objet curieusement nommé n’a pas encore révélé sa fonction, bien que de nombreux chasseurs de traditions de Fortnite soupçonnent qu’il s’agit d’une bombe ressemblant à un cheval de Troie que les extraterrestres feront involontairement exploser après l’avoir enlevé cette semaine. Une chose est sûre : le dispositif de contre-mesure est vraiment destiné à être enlevé. Ce qui vient ensuite est à deviner. C’est aussi exactement ce à quoi les joueurs participeront pendant Operation: Sky Fire, l’événement interactif final de la saison qui commence ce dimanche 12 septembre à 13 h 00 PT / 16 h 00 HE.

Fortnite Saison 8

Nous nous attendons à ce que la finale de Sky Fire mène directement à la saison 8 de Fortnite, et peut-être plus que d’habitude. En règle générale, les saisons de Fortnite ne sont que vaguement liées les unes aux autres – l’histoire globale est là, mais les thèmes et les personnages sont en grande partie complètement rafraîchis. Mais une récente allumeuse de Donald Mustard indique que la saison 8 pourrait être plus une suite qu’un rafraîchissement. Récemment invité à décrire la saison à venir en un mot, le directeur de la création d’Epic en a plutôt donné trois : “La dernière réalité”.

Étant donné que c’est le nom de la civilisation extraterrestre de Fortnite, cela suggère que nous n’avons pas vu le dernier des extraterrestres. Qu’est-ce que cela pourrait signifier pour l’opération : Sky Fire ? D’où venaient ces extraterrestres ? Farmer Steel est-il toujours assis dans son bunker à manger des épis de maïs ? Il y a encore tant à apprendre, et en temps voulu, nous commencerons à rassembler un tout nouvel ensemble d’indices et de points d’intrigue. La saison 8 de Fortnite est à nos portes.

