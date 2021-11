La saison 8 de la WWE Supercard est lancée aujourd’hui et comprend un nouveau mode « Survivor »

La WWE et 2K Games ont annoncé le lancement de la saison huit de WWE Supercard, avec un nouveau mode de jeu Survivor et plus d’ajouts. Voici un communiqué de presse :

WWE SUPERCARD SAISON 8 PAS DANS LE RING AUJOURD’HUI

Un nouveau mode de jeu Survivor, trois niveaux de cartes, des améliorations de gameplay et des opportunités de récompenses attendent les Superstars mobiles partout

New York, NY – 17 novembre 2021 – Une nouvelle ère de la WWE SuperCard commence aujourd’hui avec le lancement de la WWE SuperCard Saison 8. Le nouveau mode de jeu Survivor, trois nouveaux niveaux de cartes, une multitude de nouvelles Superstars de la WWE et plusieurs améliorations de gameplay sont tous disponibles dès maintenant dans le jeu de combat de cartes à collectionner de Cat Daddy Games.

En mode Survivant, les joueurs sont chargés de devenir le seul survivant d’un tournoi où le vainqueur remporte tout contre jusqu’à 10 autres joueurs en direct, en utilisant un « paquet fermé » de cartes distribuées au hasard. Au début de chaque match, les joueurs échangent une de leurs cartes à leur adversaire, pour un élément supplémentaire de stratégie.

Trois nouveaux niveaux de cartes – Mire, Maelstrom et Valhalla – seront disponibles à mesure que les joueurs avancent. De nouvelles cartes représentant les superstars passées et présentes de la WWE, dont Rick Boogs, Afa et Sika, Julius et Brutus Creed, Mansoor, Molly Holly et bien d’autres, sont disponibles pour la toute première fois dans la WWE SuperCard.

WWE SuperCard Saison 8 propose également quelques améliorations de gameplay importantes, notamment Champion’s Boost, Pack Battle récompenses et Manager Cards.

Les championnats de la WWE peuvent changer de mains à tout moment, il est donc tout à fait approprié que Champion’s Boost soit un nouveau modificateur de statistiques qui sera automatiquement appliqué à la carte d’une Superstar après avoir remporté un titre WWE.

La récompense Pack Battle est un pack gratuit disponible chaque semaine, offrant des récompenses croissantes en fonction du nombre de jours consécutifs pendant lesquels un joueur se connecte au jeu.

Enfin, une nouvelle mise à jour des cartes se présente sous la forme de Manager Cards. Les decks ont désormais une provision pour trois cartes de support – une carte Manager et deux cartes de support à usage unique. Les cartes de manager sont automatiquement activées et leurs effets sont appliqués aux cartes actives lorsqu’un joueur commence un match.

Pour plus d’informations sur WWE SuperCard et 2K, visitez le site officiel du jeu, devenez fan sur Facebook, suivez le jeu sur Twitter et Instagram ou abonnez-vous sur YouTube.

* La WWE SuperCard nécessite iOS 12.0 ou une version ultérieure pour les appareils iOS, y compris l’iPhone et l’iPad, ainsi qu’Android 5.0 ou version ultérieure pour les appareils Android. L’application comprend des achats optionnels dans le jeu.

Cat Daddy Games est un studio 2K. 2K est un label d’édition en propriété exclusive de Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ : TTWO).

Toutes les marques déposées et les droits d’auteur contenus dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.