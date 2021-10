Un thriller policier bien-aimé de NBC rencontre un énorme succès sur Netflix. La liste noire, qui a fait ses débuts sur le réseau en 2013 et suit l’officier de la marine américaine devenu le criminel de premier plan Raymond « Red » Reddington alors qu’il travaille avec le FBI pour attraper sa « liste noire » de gangsters, d’espions et de terroristes internationaux, a abandonné sa huitième saison. sur la plate-forme de streaming début octobre, avec le nouveau lot d’épisodes aidant l’émission à se tailler une place dans le Top 10 des charts de streaming de Netflix.

Après son arrivée sur Netflix le mercredi 6 octobre, il n’a pas fallu longtemps à The Blacklist pour retrouver son chemin dans les listes de streaming de Netflix. Le nouveau lot d’épisodes a suscité une vague de regards neufs sur l’émission, ce qui a contribué à propulser The Blacklist à la 8e place de la liste des 10 meilleures émissions de télévision du streamer, où il a depuis grimpé à la 7e place devant Cocomelon, Le club des baby-sitters et Pretty Smart. Il se situe juste derrière d’autres succès de Netflix comme le dernier titre du réalisateur Mike Flanagan Midnight Mass et le phénomène mondial Squid Game, maintenant le plus grand lancement de série du streamer. Bien que The Blacklist n’ait pas encore atteint le Top 5 des séries sur la plate-forme, il a fait son entrée dans le Top 10 global de Netflix, où il se classe n ° 8.

Le succès de la liste noire sur Netflix précède la première de la saison 9 sur NBC plus tard ce mois-ci, ce qui a probablement suscité un regain d’intérêt pour la série alors que les fans cherchent à rattraper leur retard sur la série. La saison 8 de la série préférée des fans était majeure (attention : spoilers à venir !), car il s’est terminé par le départ d’un acteur principal. Dans la finale de la saison 8, la star de la série Megan Boone a quitté la série, avec son homologue à l’écran, Elizabeth « Liz » Keen, succombant finalement à une blessure par balle.

Boone, qui a joué le rôle de la série préférée des fans depuis le début de la série, a été confirmé en juin pour sortir, juste une semaine avant la finale de la saison. Abordant son départ dans un article sur les réseaux sociaux après la finale, l’actrice a déclaré que son passage sur la liste noire « a été toute une vie à l’intérieur de ma propre vie ». Elle a ajouté que représenter Liz l’avait aidée à « mieux définir le monde et moi-même, alors qu’elle s’apprêtait à faire de même ». Elle a également remercié tous ceux avec qui elle « a partagé ce temps », y compris ses collègues membres de la distribution, l’équipe et les stars invitées.

Le remaniement de la distribution n’était pas le seul changement majeur que la liste noire a subi à l’approche de la saison 8, car le créateur Jon Bokenkamp a également quitté la série avant la saison 9, qui devrait comporter un saut dans le temps de plusieurs années. La saison 9 de la liste noire sera diffusée le jeudi 21 octobre à 20 h HE sur NBC. Les fans peuvent se préparer pour la nouvelle saison en revoyant la saison 8 sur Netflix.