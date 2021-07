La saison 9 de la liste noire de James Spader change de nuit alors que NBC change d’avis sur le nouveau spin-off de la loi et de l’ordre

Pendant ce temps, ce changement de jours pourrait être une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les fans de The Blacklist, selon la façon dont vous le regardez. Les vendredis soirs sont connus comme une condamnation à mort à la télévision. Mauvaises notes, tout le monde fait quelque chose le vendredi soir, et c’est généralement une mauvaise nuit pour les notes en général. La liste noire a fait plusieurs mouvements tout au long de sa diffusion et n’a été diffusée que le vendredi depuis la saison 7. Bien que pour les deux dernières saisons, la série l’ait étonnamment fait fonctionner et les fans sont toujours à l’écoute, à tel point que NBC a donné à la série un renouvellement anticipé de la saison 9 en début d’année. La liste noire a survécu aux changements d’horaire et maintenant aux vendredis soirs. Ce n’est pas la première fois qu’elle est diffusée le jeudi, il est donc probable que la série se débrouillera très bien lors de sa nouvelle soirée.