La saison 9 de « The Blacklist » sortira de nouveaux épisodes un jour différent en 2022

La saison 9 de la liste noire est sur le point de subir un changement d’horaire. Après l’épisode final de 2021 – Saison 9, Épisode 6, « Dr. Roberta Sand, Ph.D. » – diffusé le jeudi 9 décembre, le thriller policier de longue date reviendra sur NBC plus tard dans la nouvelle année lors d’une nuit entièrement différente, passant du jeudi à son créneau horaire d’origine du vendredi soir.

La nouvelle du changement d’horaire vient de CheatSheet.com, qui a rapporté qu’après sa pause de fin d’année, The Blacklist devrait revenir sur le réseau dans son créneau horaire normal du jeudi pour la saison 9, épisode 9, « Entre le sommeil et l’éveil », le jeudi 6 janvier. L’épisode serait centré sur Donald Ressler dans une série de flashbacks. La liste noire continuera d’être diffusée dans la plage horaire du jeudi à 21 h HE jusqu’au 4 février, date à laquelle elle sera à nouveau désactivée ou pendant la durée des Jeux olympiques d’hiver du 4 au 20. Lorsque la série reviendra avec de nouveaux épisodes, ils seront diffusés le vendredi soir, son ancien créneau horaire régulier, alors que le très attendu renouveau de Law & Order prend le créneau horaire du jeudi soir.

Créée à l’origine en 2013, la série créée par Jon Bokenkamp suit Raymond « Red » Reddington, un ancien officier de la marine américaine devenu un criminel de premier plan alors qu’il travaille avec le FBI pour attraper sa « liste noire » de gangsters, d’espions et de terroristes internationaux. Le changement d’horaire à venir n’est que le dernier remaniement de l’émission, qui a lancé la saison 9 avec un saut dans le temps de 2 ans après la sortie de la star de la série Megan Boone. Boone a quitté son rôle d’Elizabeth « Liz » Keen dans la finale de la saison 8, son personnage ayant reçu un envoi tragique. Boon avait joué dans la série depuis sa première, et en confirmant sa sortie, a écrit sur les réseaux sociaux que son passage sur The Blacklist « a été toute une vie à l’intérieur de ma propre vie ». Elle a ajouté que représenter Liz l’a aidée à « mieux définir le monde et moi-même, alors qu’elle s’apprêtait à faire de même ». Elle a également remercié tous ceux avec qui elle « a partagé ce temps », y compris ses collègues membres de la distribution, l’équipe et les stars invitées.

Peu de temps après qu’il a été confirmé que Boone quitterait la série, The Blacklist a subi un autre choc lorsque Bokenkamp a annoncé qu’il quitterait également la série. À l’époque, Bokenkamp a écrit : « J’aime ce spectacle de tout mon cœur, et ce fut un voyage incroyable, mais après huit ans, je sens qu’il est temps pour moi de sortir de ma zone de confort, d’essayer quelque chose de nouveau et d’explorer un quelques-uns des autres personnages et histoires qui me trottent dans la tête. »

La saison 9 de la liste noire revient sur NBC avec de nouveaux épisodes le jeudi 6 janvier à 21 h HE. Il fera une brève pause entre le 4 et le 20 février avant de passer aux vendredis soirs.