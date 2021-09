La saison actuelle de ‘Fortnite’ mettra fin à l’histoire de l’invasion extraterrestre

in

Le chapitre 2 de la saison 7 de Fortnite est sur le point de se terminer par une bataille finale tous azimuts contre une flotte d’envahisseurs extraterrestres. L’opération bien intitulée : Sky Fire servira de finale de cette saison et est un événement unique qui se déroulera le 12 septembre à 13 h HP / 16 h HE pour tous ceux qui souhaitent accueillir les extraterrestres sur terre, à la manière de Will Smith.

“Avec les vues du vaisseau mère sur la base secrète de l’Ordre Imaginé au Complexe Corny, Slone a élaboré un plan pour mettre fin à l’invasion une fois pour toutes”, a déclaré Epic Games sur le site officiel de Fortnite. “Vous avez répondu à ses appels, travaillé comme agent infiltré pour l’IO – il est maintenant temps d’infiltrer The Last Reality et de mettre un terme à l’occupation de l’Alien.”

Epic Games encourage également les joueurs à accéder à Fortnite au moins 30 minutes avant le début de l’opération : Sky Fire. Cela a du sens car cet événement n’aura pas de rediffusions.

Les mires du vaisseau mère sont fixées sur la base de l’IO. Slone a un plan pour mettre fin à l’invasion pour de bon. Es-tu prêt? Préparez-vous pour l’événement en direct, Operation: Sky Fire le 12 septembre à 16 h HE. 🔗 : https://t.co/Slqznnr33d ❤️ ce message pour être rappelé lorsque l’événement est en direct pic.twitter.com/wqRwQ9jgdf – Fortnite (@FortniteGame) 3 septembre 2021

Avec Operation: Sky Fire marquant la fin de la saison en cours, tous ceux qui cherchent à maximiser leur passe de combat doivent terminer toutes les quêtes restantes qu’ils pourraient avoir dès que possible.

“Toutes les étoiles de bataille ou les artefacts extraterrestres non réclamés à la fin du chapitre 2 de la saison 7 seront automatiquement échangés contre des récompenses et des styles à partir des premiers déverrouillages disponibles”, a déclaré Epic Games plus tard dans le même article. “Donc, si vous voulez accrocher une option particulière, échangez-les maintenant.”

