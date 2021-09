La saison compétitive 2021 de la F1 montre qu’elle n’a pas besoin de qualification pour le sprint

Hier, la deuxième course de qualification au sprint de la Formule 1 n’a pas réussi à convaincre le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, que le nouveau format appartient au sport.

La série envisage des changements potentiels au format pour la saison prochaine. Mais Wolff, dont l’équipe a remporté la course de qualification au sprint hier, a qualifié les propositions de ” confuses ” et a plaidé pour que la F1 les abandonne.

Wolff a déclaré qu’il n’était pas surprenant que l’événement d’hier n’ait pas produit une course passionnante et que le changement de format d’un week-end à l’autre a généré de la confusion.

« Tout d’abord, tout le monde est confus », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas comment c’est avec toi, je ne sais même pas quelle session est quand.

« Je pense que le format de course de sprint, tel qu’il est actuellement, n’apporte pas beaucoup d’avantages car personne ne prendra de risque sérieux. Il y a trop peu de points en jeu et le risque de compromettre votre Grand Prix du dimanche avec des points jusqu’à la dixième position ne vaut tout simplement pas le risque.

« Donc ce que nous avons vu aujourd’hui est une combinaison de difficultés générales de dépassement parce que les vitesses en ligne droite sont très similaires. Mais aussi parce que même aux virages un et deux, personne ne prend de risque.

La troisième et dernière édition du format de F1 devrait avoir lieu au Grand Prix du Brésil en novembre.

“Essayons à nouveau au Brésil, voyons s’il y a quelque chose qui change”, a déclaré Wolff. “Mais c’était une expérience intéressante et pour moi – et, ce n’est qu’une opinion personnelle ou l’opinion de mes ingénieurs ici – ce n’est pas du poisson, pas de la viande.”

L’essai de qualification au sprint a été convenu après une saison 2020 largement dominée par Mercedes. Cependant, Wolff dit que le combat de championnat plus serré que la F1 connaît cette année montre que des changements fondamentaux au format du week-end de course ne sont pas nécessaires.

« Nous avons résisté dans les expériences passées parce qu’elles étaient tout simplement trop controversées et surtout, aussi, contre ce que représente le sport, et c’est la vraie course.

« Nous avons de grandes personnalités maintenant et c’est diffusé de la bonne manière. Et les gens savent que c’est une méritocratie, que le meilleur homme et la meilleure machine gagnent. Et vous pouvez voir que cette année, il y a juste plus de voitures vraiment compétitives et une très bonne bagarre au sommet.

“Donc, quelle que soit la conclusion que nous tirons ensemble – les équipes, la FIA et la FOM en commission F1 – que nous arrêtions ou que nous continuions, je pense que nous devons le faire avec un peigne fin.”

La F1 doit être prête à abandonner le format s’il ne peut pas être amélioré, a déclaré Wolff. «Nous avons trop de responsabilités pour notre sport pour nous contenter de freestyle avec des changements réglementaires.

« Si le Brésil s’avère être une course passionnante, il y aura peut-être envie de continuer. Mais certaines des suggestions qui ont été faites sont simplement confuses. »

Le directeur du sport automobile de F1, Ross Brawn, a suggéré d’améliorer le format en coupant le lien entre la course du samedi et la position de départ du dimanche, en attribuant plus de points et en inversant la grille pour encourager les pilotes à prendre plus de risques. Wolff, qui s’est opposé avec véhémence aux tentatives passées d’introduire des grilles inversées, a déclaré qu’il “restait dans la même position” sur ce changement.

« C’est diluer l’ADN du sport d’une méritocratie. Je pense que les courses de sprint valent la peine d’être essayées, je ne suis pas sûr que nous les garderons. Mais la grille inversée peut être faite dans des formules juniors où vous voulez voir les capacités de dépassement des pilotes et ce n’est même pas quelque chose dont nous devrions même nous approcher en Formule 1. »

Il pense que la F1 devrait essentiellement conserver son format actuel, mais réduire davantage le nombre d’entraînements effectués par les équipes vendredi et potentiellement rétablir l’échauffement d’avant-course du dimanche matin qui a été vu pour la dernière fois en 2002.

“Commencez vendredi après-midi avec FP1, faites un FP2 samedi matin, faites une qualification conventionnelle comme nous le faisons sur un grand prix fantastique dimanche”, a déclaré Wolff. «Et peut-être que vous voulez faire un peu d’échauffement dimanche matin, je ne sais pas, peut-être que cela peut ajouter un peu plus de respect pour les gens.

“Mais dans tous les cas, je raccourcirais simplement la séance d’essais libres afin qu’il y ait plus de variabilité dans les résultats pour garder le reste comme il est.”

