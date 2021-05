La saison de Castilla se termine par une sortie déchirante des séries éliminatoires à Ibiza

La saison des contes de fées pour Castilla est terminée. Après avoir poussé Ibiza pendant 120 minutes, le côté de l’île a progressé grâce à son total de points supérieur en saison régulière après un match nul 0-0.

Raul était sans Antonio Blanco et Miguel Gutierrez qui ont été appelés pour la première équipe. Xavi Sintes et les U-19 Alvaro Carrillo ont été appelés pour remplacer le duo. En dehors de l’évidence, il n’y a pas eu d’autres vraies surprises avec Raul commençant ses grands noms pour le plus grand match de la saison jusqu’à présent.

Aussi courageuse que la performance de Castilla ait été d’atteindre 120 minutes contre l’une des meilleures équipes de Segunda B (du moins sur le papier), Ibiza a largement contrôlé la procédure. Ils étaient clairement mieux conditionnés et étaient capables d’une ou deux passes de plus de qualité que l’équipe de Raul. Castilla a passé une grande partie de la période régulière écrite dans leur victoire, en particulier en seconde période, quand Ibiza a poussé pour un vainqueur.

Mario Gila et Pablo Ramon étaient vaillants en défense, Gila démantelant souvent les attaques entrantes à elle seule, tandis que Carrillo se représentait bien avant d’être remplacé par le plus offensif Peter Federico. Le trident offensif de Duro, Vallejo et Arribas était en grande partie privé d’attention et, sans surprise, c’était Arribas qui menait les quelques demi-chances que les réservistes avaient.

Avec Ibiza gaspillant un certain nombre de bonnes chances de terminer le temps réglementaire, le match s’est prolongé. La Castille a montré un peu de vie pour commencer la période supplémentaire, cependant, au fur et à mesure que le temps passait avec les scores à égalité, le match a commencé à favoriser Ibiza. La meilleure pause de l’équipe Raul de la prolongation (et sans doute le match) est arrivée quelques minutes avant la fin de la prolongation lorsque Kenneth a été envoyé sans faute et n’avait besoin que d’un bon centre pour mettre en place un éventuel tap in. Malheureusement, le centre ailier / arrière complet avait l’air plus comme un tir et giflé en toute sécurité dans les gants du gardien de but. Après cela, la seule chance de signaler était un objectif exclu pour Ibiza.

Il convient de rappeler que tous les membres de l’équipe qui ont joué aujourd’hui, sauf trois, jouaient au football des jeunes la saison dernière. Deux d’entre eux jouent toujours au football des jeunes. Pousser Ibiza aussi loin que nous avons est très impressionnant. – Castilla Corner (@CastillaCorner) 16 mai 2021

C’est une manière horrible de terminer la saison et il faut se demander ce que l’on gagne en obligeant les joueurs à jouer 120 minutes, mais pas les pénalités. Aussi raisonnable que cela soit d’avoir appelé Blanco dans la première équipe, sa présence a certainement été manquée au milieu du terrain avec beaucoup d’autres points de discussion à discuter au cours des prochaines semaines.

Le plus gros côté positif de ce match est que la Castille est assurée d’une place dans la toute nouvelle troisième division la saison prochaine qui, bien qu’étant l’exigence minimale en début d’année, s’est avérée être un exploit pour des équipes comme l’Atletico Madrid. B n’a pas réussi à y parvenir. Il y aura beaucoup d’analyses d’après-saison de Castilla Corner alors que les réservistes se dirigent vers une autre saison morte occupée.