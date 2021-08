La saison de la colleuse vient d’apporter d’énormes changements au monde de Destiny 2

Remarque: cet article contient des spoilers pour la fin de la saison de la colleuse de Destiny 2, vous voudrez donc peut-être terminer l’épilogue avant de poursuivre la lecture.

Il reste encore deux semaines à Destiny 2 Season of the Splicer, mais avec le lancement de la dernière activité Override, l’histoire de la saison semble être officiellement terminée. La quête de l’épilogue, “Comme prophétisé”, clôt le fil de l’histoire de la saison, rassemble ses thèmes et définit où vont les choses à mesure que nous nous rapprochons de la prochaine extension de Destiny 2, La reine des sorcières. Dans une large mesure, la saison de la colleuse vient également de bouleverser de nombreux éléments de longue date dans Destiny 2, et cela pourrait avoir un impact important sur l’avenir du jeu.

Tout d’abord, un bref aperçu de tout ce qui s’est passé au cours de cette saison. Après que les Vex aient créé la simulation Endless Night et qu’Ikora ait recruté Mithrax et la Maison de la lumière Eliksni pour l’aider à y faire face, nous nous sommes retrouvés dans la situation inconfortable d’avoir des réfugiés Eliksni dans la dernière ville. Après des siècles de lutte contre les Déchus dans une guerre qui aurait pu signifier l’extinction de l’humanité, nous donnions quartier à notre ennemi de longue date. Cela a mis en colère beaucoup de gens dans la ville, la voix la plus forte étant celle du leader du Culte de la guerre future, Lakshmi-2.

Malgré les objections de Lakshmi et les troubles qui se préparaient dans la ville, les Gardiens ont travaillé avec Mithrax pour savoir qui était derrière la Nuit sans fin et comment l’arrêter, mais cela a pris du temps, ce qui a permis à Lakshmi de fomenter plus de ressentiment contre les réfugiés Eliksni. Alors que la colère montait parmi la population, Lakshmi a commencé à travailler avec les autres chefs de faction pour lancer un coup d’État contre l’Avant-garde, apparemment dans le but de s’installer à la tête de la Dernière Cité. Elle s’est tournée vers des personnalités majeures pour obtenir du soutien, notamment Saint-14 et Lord Saladin, bien qu’aucun d’entre eux n’ait fini par l’aider.

Finalement, nous avons terminé la Nuit sans fin avec l’aide des Eliksni. Mais cela n’a pas complètement apaisé les tensions, et dans l’épilogue, nous avons vu ce que la rhétorique de Lakshmi a finalement produit. Prétendant avoir l’aide d’Osiris, elle a utilisé la technologie Future War Cult pour ouvrir un portail pour les Vex dans le quartier Eliksni de la ville, dans l’espoir que les robots envahisseurs les élimineraient. Dans la mission finale, divers personnages majeurs de l’Avant-garde et de la ville ont travaillé ensemble pour sauver les Eliksni et repousser l’invasion Vex.

Cela laisse un tas de changements majeurs dans le sillage de la fin de la saison. Lakshmi a péri lors de l’invasion des Vex. Les membres de son Future War Cult se sont dispersés, tout comme ses partisans de la Nouvelle Monarchie, une autre des factions. La troisième faction, Dead Orbit, a également quitté la ville, même si elle n’a pas participé au coup d’État. Il semble donc qu’en plus de Lakshmi, nous ne reverrons plus Arach Jalaal ou l’exécuteur Hideo autour de la tour.

Les trois factions font partie de Destiny depuis la sortie du premier jeu, apparaissant à l’origine pour la plupart dans le cadre d’un événement appelé Faction Rally, dans lequel les joueurs promettent fidélité à un groupe en échange d’armes et d’armures spéciales. Cependant, Faction Rally ne fait pas partie de Destiny 2 depuis des années, et ce développement de l’histoire rend plus ou moins officiel le fait qu’il n’y a pas eu de factions depuis un certain temps.

Ce qui est intéressant, cependant, c’est ce que le manque de factions pourrait mettre en place pour l’avenir de Destiny. Future War Cult, Dead Orbit et New Monarchy étaient trois groupes qui, avec la direction militaire de l’Avant-garde et du Speaker, constituaient le Consensus – ce qui était essentiellement le gouvernement de la Dernière Cité. Les factions représentaient les civils de la ville, mais elles sont maintenant parties et le président a été tué dans Destiny 2 vanille. Tout ce qui reste du Consensus, alors, est l’Avant-garde, qui pourrait laisser un vide de pouvoir de gouvernement dans la Ville. Cela pourrait également mettre à rude épreuve l’Avant-garde déjà étirée, qui doit désormais assumer toutes les fonctions gouvernementales qui incombaient auparavant aux factions. Étant donné à quel point la politique intra-urbaine est devenue intéressante dans la saison de la colleuse, aborder la façon dont les habitants de la ville se gouvernent eux-mêmes – ou ne le font pas – pourrait conduire à des situations très intéressantes dans l’avenir de Destiny 2.

Nous avons également vu de grands changements dans de nombreux personnages principaux de Destiny 2. Après avoir soi-disant aidé Lakshmi et regardé la bataille avec les Vex sans y participer, Osiris a disparu. Il y a beaucoup de spéculations sur ce que cela pourrait signifier du point de vue de l’intrigue, et nous pourrions bien avoir un nouveau méchant entre nos mains. Pendant ce temps, Saint-14 est devenu le plus grand allié des Eliksni, ce qui est un énorme changement. C’est un gars célèbre dans la tradition de Destiny pour avoir combattu les Eliksni, à tel point qu’ils ont des histoires qu’ils racontent à leurs enfants le décrivant comme un monstre. La cinématique de l’épilogue a vu Saint-14 se battre pour défendre les Eliksni, avant d’être finalement soutenu par Ikora, Zavala et Amanda Holliday. Il semble très probable que le thème continu de cette année consistant à réévaluer nos ennemis et à trouver un terrain d’entente avec eux ne se poursuivra que maintenant que nous avons vu plusieurs personnages principaux risquer leur vie pour leurs anciens ennemis.

Les Eliksni restent dans la City, du moins pour le moment. Nous pouvons maintenant nous attendre à ce que Mithrax et d’autres Eliksni deviennent des personnages réguliers à mesure qu’ils deviennent citoyens sous les mêmes protections de gardien que les autres humains. C’est énorme. C’est un changement majeur par rapport au statu quo de Destiny – pour rappel, les Déchus sont les tout premiers ennemis que vous ayez jamais combattus dans Destiny – et on a l’impression que cela va évoluer vers un changement encore plus important au fil du temps alors que Bungie modifie fondamentalement le sous-jacent prémisse de qui sont nos alliés et qui sont nos ennemis.

Nous ne savons pas encore où Destiny 2 se dirige (bien que nous fassions quelques suppositions), mais il n’est pas vraiment exagéré de dire que la saison de la colleuse a bouleversé le monde du jeu de Bungie assez profondément. Les éléments introduits il y a longtemps dans Destiny 1 ont été fondamentalement modifiés ou complètement supprimés. Les personnages que nous connaissons depuis des années changent leurs perspectives. Le statu quo à l’avenir a déjà changé.

C’est une excellente nouvelle pour Destiny 2, même si cela soulève plus de questions sur l’orientation du jeu dans la saison 15. Nous en apprendrons probablement plus lors de la présentation de Bungie’s Destiny 2 le 24 août, mais même sans plus d’indices sur l’avenir, c’est gratifiant de voir Destiny 2 continuer à évoluer vers quelque chose de nouveau et d’excitant alors qu’il remet en question ses propres fondements sous-jacents.