La saison de la luxure de Hitman 3 vous permet de jouer à Marrakech gratuitement

IO Interactive a publié aujourd’hui la feuille de route complète de la saison de la luxure de Hitman 3. Malheureusement, cela semble dépourvu de la déviation sensuelle que certains fans espéraient.

The Season of Lust fait partie de l’extension Seven Deadly Sins du jeu furtif. Au lieu du contenu traditionnel post-sortie, à l’instar des cartes bonus entièrement nouvelles et excellentes de Hitman 2, IO a choisi de «réimaginer» les cartes Hitman 3 existantes avec de nouvelles mécaniques et missions. Ils n’auraient aucun impact sur le récit principal et seraient essentiellement des contes d’univers alternatifs dans Hitman 3, destinés à explorer la psyché de l’homme principal ciselé et grisonnant de Hitman. Les saisons durent entre un mois et un mois et demi. Vous pouvez les ramasser au coup par coup pour 5 $ ou en lot pour 30 $.

Des péchés comme la cupidité et la fierté n’étaient pas très intrigants ; toute l’histoire de la fiction dit que les personnages aux prises avec de tels péchés ont tendance à se retrouver du côté désordonné de ce pour quoi l’agent 47 est le plus connu. Mais la luxure ? La luxure a créé un monde de possibilités pour le célèbre agent 47.

Il y a en effet une alchimie palpable entre l’agent 47 et son maître, Diana Burnwood. Dans Hitman: Blood Money, ils ont même partagé un baiser, mais c’était explicitement au service de la mission. Même si la série ne craint pas le contenu sexuel, son personnage principal évite la romance, la considérant comme rien de plus qu’une distraction de son travail. Certains fans espéraient que Season of Lust montrerait une autre facette de 47.

“Je suis inquiet pour la saison de Lust, [undoubtedly] le plus attendu », a écrit un joueur sur Reddit. “J’ai du mal à imaginer comment Lust va se jouer dans ce match. … Je crains que la tenue ne soit juste un autre costume d’Elton Jon [sic] garde-robe, peut-être avec de petits dessins de pénis ou de vagin dessus. S’il te plaît, ne fais pas ça. Si 47 ne porte pas d’équipement sexuel, tout le monde sera déçu.

“Lust doit clairement présenter Diana. Fortement. 47 fait déjà tout ce qu’elle lui dit de faire. Pourquoi ne pas pousser ça un peu plus loin ? », a posé un autre sur les forums Hitman. « Elle arrangera les choses, elle le fait toujours. Hmm… mais qu’est-ce qui te va bien ? Il est plus qu’une simple arme. C’est un homme humain, avec tout ce que cela implique… »

La saison de la luxure de Hitman 3 aurait pu servir de carte pour explorer la relation entre Burnwood et 47, et quelles voies cela pourrait emprunter au-delà des limites d’un comportement strictement professionnel.

Au lieu de cela, dans Season of Lust, qui démarre aujourd’hui, vous serez chargé d’éliminer un « admirateur secret » au niveau de Berlin. Jusqu’au 8 août, ceux qui ne possèdent pas le jeu 2016 pourront jouer au niveau Marrakech sans frais supplémentaires. Le 5 août, Dartmoor recevra un bouquet de fleurs. Peut-être le plus criminel de tous, oui, le costume de saison principal semble tout droit sorti de la garde-robe d’Elton.