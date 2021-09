La saison de la Master Chief Collection sera la dernière

Les fans de Halo : The Master Chief Collection doivent savoir que la saison 8 sera sa dernière mise à jour de contenu gratuite. Le développeur 343 Industries a annoncé que le studio devait réorganiser les ressources en raison du lancement de Halo Infinite en décembre.

“Il est important pour nous de positionner la huitième saison de MCC pour le succès, mais aussi d’aider à atténuer les conflits qui pourraient détourner l’attention du studio du lancement de Halo Infinite”, a déclaré Michael ‘Farns’ Fahrny, coordinateur de la communauté et de l’engagement chez 343, dans un blog. publier sur Halo Waypoint. « À cette fin, la sortie de la saison 8 plus tard cet automne sera notre dernière mise à jour officielle du MCC de cette année civile. »

La dernière mise à jour de développement pour MCC est arrivée ! Aujourd’hui, nous parlons de la saison 8 et au-delà, donnons un état complet du jeu et parcourons quelques interviews sur les changements à venir du MCC. Plongez maintenant pour apprendre les dernières et les meilleures. ➡️ https://t.co/izb7Jk07cT pic.twitter.com/Ql6MZ3tm9h – Halo (@Halo) 15 septembre 2021

C’est une triste nouvelle pour tous ceux qui jouent encore régulièrement à Halo: The Master Chief Collection, en particulier en tant qu’esport, mais ce n’est guère inattendu. Avec Halo Infinite se positionnant déjà comme un esport mondial, 343 doit probablement s’assurer que son lancement se déroule sans accroc. Surtout à la lumière de certaines craintes que les gens ont à propos du jeu.

Bien que ce ne soit pas que des nouvelles douces-amères pour Halo: The Master Chief Collection et ses fans. Comme 343 l’a annoncé, quelques ajouts sympas arrivent avec la saison 8. Du navigateur de jeu personnalisé très recherché à la prise en charge de mods supplémentaires pour chaque titre de la collection, il y a beaucoup d’améliorations et d’ajouts pour être enthousiasmés par le lancement de la nouvelle saison plus tard. cet automne.

