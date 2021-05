La saison de Leicester est passée de “ brillante à très bonne ” alors que Liverpool et Chelsea font passer les Foxes à la place de la Ligue des champions

Leicester City a souffert du chagrin le dernier jour de la saison de Premier League, mais ils peuvent toujours être très fiers.

C’est le point de vue de l’hôte de talkSPORT et de la légende des Rangers, Ally McCoist, après que les Foxes aient glissé au cinquième rang, manquant le football de la Ligue des champions.

L’équipe de Brendan Rodgers a subi le chagrin de la dernière journée alors que son équipe a raté la Ligue des champions

C’était la deuxième saison consécutive que l’équipe de Brendan Rodgers a passé pratiquement toute la saison dans le top quatre, pour simplement abandonner à la dernière haie.

Avec la défaite de Chelsea face à Aston Villa, une victoire aurait suffi pour assurer une place parmi les quatre premiers, mais ils se sont finalement effondrés et ont gaspillé la tête à deux reprises dans une défaite 4-2 contre Tottenham.

Leicester a passé 242 jours dans le top quatre cette saison, plus qu’une autre équipe – y compris les champions de Manchester City – et a quand même réussi à déraper.

Ce n’était pas si mal, cependant, selon McCoist, car ils ont remporté la FA Cup et auront toujours la Ligue Europa dans l’attente de la prochaine campagne.

Jamie Vardy a marqué deux pénalités contre Tottenham, mais a ensuite perdu 4-2

«C’est une saison brillante teintée d’un peu de déception», a déclaré McCoist sur talkSPORT Breakfast.

«Cela aurait été une saison phénoménale s’ils avaient terminé dans le top quatre. Je pense que c’est seulement un très bon, aussi fou que cela puisse paraître.

«Certaines des scènes après le match à Wembley avec Chelsea après le but de Tielemans étaient tout simplement remarquables, le propriétaire serrant la tasse comme un bébé.

«De toute évidence, les pensées de tout le monde étaient ailleurs avec la tragédie qui s’est produite quelques années auparavant.

C’est à nouveau le football de la Ligue Europa la saison prochaine pour Rodgers et son équipe de Leicester

«Ce serait une erreur de ne pas mentionner la déception de ne pas terminer dans le top quatre. Ils ont eu une énorme opportunité.

«Est-ce teinté d’un peu de déception? Bien sûr. Nous voulons tous plus et tous les succès qui s’offrent à nous.

“Je le maintiens, Brendan Rodgers a fait un travail fantastique et son équipe devrait être très, très fière de leur saison.”

Rodgers a admis qu’il était “ amèrement déçu ” par la position finale de Leicester en ce qu’elle a été – dans l’ensemble – une saison impressionnante pour les Foxes.

Mais l’Irlandais du Nord essayait de se concentrer sur les aspects positifs.

“Je me sens ému maintenant que nous venons de manquer mais cela me motive encore plus à être ici et à essayer d’aider le club et de le pousser vers ce niveau”, a déclaré le patron, qui a publiquement rejeté les liens avec le poste de Tottenham.

Simon Jordan dit que le travail à Tottenham n’est pas assez important pour le patron de Leicester, Brendan Rodgers

«Je suis amèrement déçu, ça fait mal à la minute et le fera probablement pendant quelques jours, mais je sais que quand je repense à la saison et que je réfléchis à ce que les joueurs ont donné, je serai très fier de ce qu’ils ont accompli.

«Nous sommes passés à côté à la toute fin, mais nous avons créé l’histoire et nous continuons à avancer.

«Nous jouons au football depuis deux ans. Quand nous avons commencé, nous étions probablement une équipe de milieu de table, mais maintenant nous défions les équipes d’élite de la division et nous pouvons nous battre pour des trophées et nous en avons remporté un.

«Un effort énorme et nous devons prendre des médicaments, mais nous serons prêts à revenir, à pousser, à nous battre à nouveau et à avoir un autre coup de pouce.»