La saison de maîtrise de WoW Classic n’inclura pas les changements d’équilibrage de classe

La prochaine saison de maîtrise de World of Warcraft Classic proposera un calendrier de déploiement de contenu plus rapide et des raids plus difficiles, mais elle n’inclura pas de changements dans les classes du jeu.

Dans un nouveau message de forum décrivant les intentions de conception pour la prochaine saison de WoW Classic, Blizzard écrit que malgré les rencontres de raid prenant plus de temps et les patrons ayant plus de santé, il ne cherche pas à faire des ajustements aux classes.

Les fans craignent que des combats plus longs signifient que les classes dépendantes du mana souffriront par rapport aux classes comme les guerriers et les voleurs, qui utilisent d’autres ressources comme la rage et l’énergie pour utiliser leurs capacités et infliger des dégâts.

« Nous ne sommes pas insensibles à cette préoccupation, mais notre intention derrière l’augmentation de la santé des boss de raid est de compenser le meilleur détail de l’équipement et les talents améliorés fournis par la version 1.12 des objets et des classes », écrit Blizzard. « Nous voulons nous assurer que les joueurs restent au combat assez longtemps pour interagir avec les mécanismes de boss, et nous pensons que les changements apportés aux rencontres pourraient inspirer de nouvelles stratégies pour les raids. »

Blizzard poursuit en déclarant que sur la base des tests bêta pour la nouvelle saison, les groupes qui empilaient des guerriers et des voleurs dans des raids semblaient avoir plus de difficultés que les groupes avec une plus grande diversité de classes. Cela étant dit, Blizzard admet qu’il y a beaucoup de variables en jeu, et gardera un œil sur la situation et fera des ajustements si nécessaire.

« Une grande partie de ce qui rend WoW Classic spécial est de pouvoir revivre et remasteriser le gameplay fourni par les versions antérieures de WoW, et une grande partie du projet WoW Classic le brûle pour que les joueurs puissent en profiter », écrit Blizzard. « Nous voulons que les joueurs reconnaissent leurs classes, à la fois leurs forces et leurs limites, et nous ne voulons pas créer une situation où des changements d’équilibre fréquents sont nécessaires et laisser les joueurs se demander ce qui se passe avec leur classe de semaine en semaine. »

Season of Mastery verra beaucoup plus de contenu disponible au lancement par rapport à la première phase du lancement de WoW Classic en 2019. Battleground sera disponible dès le début, ainsi que les différents donjons Dire Maul. Les séries de quêtes d’ensemble de donjon introduites tard dans la vie de WoW Classic seront disponibles dès le départ dans Season of Mastery, tout comme les quêtes de classe de niveau 50. Les joueurs pourront également gagner des honneurs et grimper plus rapidement dans le système de classement PvP grâce au calendrier de déploiement de contenu plus rapide de Season of Mastery.

La saison de maîtrise de WoW Classic commence le 16 novembre. Blizzard dit qu’une fois la saison terminée, après environ un an, les joueurs pourront transférer gratuitement leurs personnages sur un serveur Classic Era existant.

