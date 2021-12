La saison de Premier League pourrait-elle être à nouveau interrompue? Que s’est-il passé la dernière fois que les matchs ont été suspendus ? Qu’est-ce qui a été dit alors que les taux de Covid augmentent?

Les taux croissants de COVID-19 ont très affecté certaines sections de la Premier League, très inquiet.

L’affrontement de Tottenham avec Brighton étant reporté ce week-end et le voyage de Manchester United à Brentford également annulé, cela signifie que le sujet de la hausse des taux commence vraiment à s’installer.

Les principales parties prenantes auront des décisions difficiles à prendre concernant la situation actuelle du COVID-19

En vérité, la situation s’est aggravée depuis plusieurs semaines.

Des rapports du Daily Mail ont révélé que la Premier League a déclaré cette semaine 42 tests COVID positifs, le plus grand nombre depuis le début de la pandémie il y a près de deux ans.

Au moins cinq clubs auraient connu une épidémie à des degrés divers au cours de cette période, l’anxiété commençant à augmenter quant à ce qui pourrait se passer ensuite.

Il n’y a pas si longtemps, le football anglais était placé sous un énorme point d’interrogation en raison de problèmes de sécurité liés à la pandémie de Covid-19, mais que s’est-il passé la dernière fois et comment pourrait-il dicter les plans cette fois-ci ?

Boris Johnson a porté un coup dur au football anglais avec la suspension de tous les événements sportifs en mars 2020 Entrer dans l’inconnu

Le 13 mars 2020, le football anglais a été plongé dans l’obscurité avec l’annonce de la suspension de tous les matchs de la Premier League anglaise, de l’EFL, de la Super League féminine et du championnat féminin.

Cela fait suite à des cas de Covid-19 très médiatisés, notamment le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, et Callum Hudson-Odoi de Chelsea, tandis qu’Arsenal, Chelsea, Everton, Leicester City, Bournemouth, Manchester City, la Juventus et le Real Madrid ont tous déclaré que tout ou partie de leurs joueurs étaient auto-isolants.

Les joueurs se sont habitués à concourir devant des stades vides en Premier League

Alors que la suspension initiale courait jusqu’au 3 avril, elle finirait par être le 17 juin 2020, lorsque les matchs de l’élite reprendraient après plus de trois mois sans football.

Le sport que nous connaissons et aimons tous était de retour, mais méconnaissable par rapport à ce qui s’était passé auparavant avec des matchs joués dans des conditions strictes qui comprenaient des matches disputés à huis clos avec seulement le personnel essentiel autorisé à entrer dans le stade un jour de match.

Alors que de nombreuses tentatives seraient tentées pour ramener les fans dans les stades en se conformant aux événements pilotes et à la distanciation sociale, ce serait en mai 2021 avant que les fans puissent voir leurs équipes en Premier League avec jusqu’à 10 000 personnes ou un quart de la capacité, selon plus petit, pouvant assister aux deux derniers matchs de la saison 2020-21.

Depuis le début de la saison 2021-22, les restrictions ont été levées et les fréquentations non plafonnées dans toute la Premier League, mais le récent pic de cas positifs de COVID a suscité de vives inquiétudes.

Les participations ont été plafonnées afin de se conformer aux dernières restrictions gouvernementales « D’abord et avant tout, il doit être sûr »

Darren Bent a conduit les appels pour que la sécurité soit la principale préoccupation alors que la Premier League envisage sa ligne de conduite suite à une augmentation des cas au cours des dernières semaines.

S’adressant à talkSPORT Breakfast, Bent a déclaré: «D’abord et avant tout, vous voulez que tout le monde soit en sécurité. Je pense que c’est la chose la plus importante.

«Nous aimons tous le football, nous avons tous raté le football quand il n’était pas là, mais en termes de vie, le football est relativement petit en termes de ce qui se passe.

« En tant que footballeur, vous voulez jouer aux matchs et vous voulez avoir la chance de jouer aux matchs, mais c’est difficile car autant vous voulez aller là-bas et divertir et jouer la saison, mais si les matchs sont annulés , droit et centre, vous commencez à vous demander si vous devriez faire cela.

« Je pense que c’est la question qu’il faut se poser.

Darren Bent a exhorté le gouvernement et la Premier League à donner la priorité à la sécurité au milieu du dernier pic de cas

« Nous aimons tous le regarder. Même si c’était différent sans supporters, vous étiez quand même heureux que ce soit de retour et qu’il y ait eu une certaine forme de football, mais je pense que voudriez-vous recommencer à jouer à huis clos alors que nous sommes allés si loin en termes d’obtention c’est revenu à la normale ? Je ne pense pas que vous le feriez.

«Évidemment, il va falloir à nouveau prendre des précautions, que ce soit les joueurs qui retournent changer de voiture avant d’aller sur le terrain d’entraînement, s’entraîner dans des bulles, est-ce que ça va se reproduire pour que ça continue?

« Il y a tous ces différents facteurs que vous devez à nouveau ajouter à l’équation, mais d’abord et avant tout, il doit être sûr.

« C’est la chose la plus importante et si ce n’est pas bien de le faire, alors le gouvernement et la Premier League doivent se réunir et prendre une décision beaucoup plus tôt que la dernière fois.

« La dernière fois, à mon avis, ça a duré trop longtemps.

« Ils n’arrêtent pas de parler de cette nouvelle variante qui est censée être bien plus puissante et bien pire, alors ils doivent prendre une décision rapidement plutôt que d’attendre de voir ce qui se passe.

« Ils doivent prendre de l’avance et prendre une décision. »

Antonio Conte a admis que la situation COVID des Spurs était «effrayante» Que se passe-t-il ensuite?

Cela semble être un jeu d’attente pour les joueurs et les clubs de Premier League.

Le Daily Mail rapporte que les 20 clubs craignent de plus en plus la perspective de reports massifs et d’un autre arrêt en raison du nombre croissant de cas dus à la variante Omicron.

Une grande partie de l’inquiétude est due à la lenteur du déploiement de la vaccination de rappel pour les joueurs et les membres du personnel, ce qui signifie que la vulnérabilité est élevée, le Comité mixte sur la vaccination et la vaccination insistant toujours sur un écart de trois mois entre la deuxième et la troisième dose de vaccin.

On prétend que la Premier League est convaincue qu’elle peut poursuivre son calendrier avec des « mesures de test rigoureuses et des protocoles d’urgence en place », mais avec des clubs douteux qu’ils pourront continuer avec des absences importantes, il semble qu’une décision aura à faire le plus tôt possible.

Bien que la suspension de la saison en 2019-2020 soit gênante mais faisable, ce terme pourrait constituer un défi logistique beaucoup plus difficile.

Richard Masters de Premier League aura de grandes décisions à prendre

Décembre et janvier sont réputés pour le déroulement mouvementé des matches, ce qui signifie que les clubs de Premier League risquent de prendre beaucoup de retard avec la suspension de la ligue, ce qui entraîne la perspective de manquer un grand nombre de matches en peu de temps.

Bien que cela ne soit pas un problème en premier lieu, le défi serait de réorganiser ces rencontres d’ici la fin de la saison.

Un autre facteur à prendre en considération serait l’implication de Chelsea dans la Coupe du monde des clubs qui est prévue pour le début de l’année prochaine, mais qui a sûrement maintenant des points d’interrogation à ce sujet.

L’année civile 2022 est bien remplie du point de vue du football avec la saison 2022-23 déjà comprimée en raison de la Coupe du monde au Qatar qui doit avoir lieu en novembre et décembre de l’année prochaine.

Cependant, la sécurité étant sans aucun doute l’objectif principal, cela signifie que le temps sera essentiel pour prendre une décision rapide avant qu’une mauvaise situation ne s’aggrave.