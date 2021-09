La saison des champignons commence, un aliment sans gras ni cholestérol qui fait aussi maigrir

09/06/2021 à 19:13 CEST

Les champignons, source de vitamines et d’oligo-éléments, ont bien plus de vertus que leur goût savoureux et la possibilité de réaliser une multitude de plats exquis.

Et bien que dans certaines régions de la péninsule, il puisse sembler prématuré de parler de champignons en ce moment, dans de nombreuses régions du nord de notre pays, septembre est l’un des meilleurs mois pour les champignons. Même pour ceux trouvés dans les forêts luxuriantes de hêtres, chênes, châtaigniers & mldr; on pourrait dire que c’est probablement le meilleur mois de l’année.

Si les températures et les pluies accompagnent la côte cantabrique, depuis les derniers jours d’août, nous pouvons voir d’authentiques explosions de Boletus, Trompette des morts (Craterellus cornucopioides), Pied de rat, Langue de vache & mldr;

Qualités des champignons

Les champignons sont un aliment faible en calories, sans gras et sans cholestérol qui contient également une quantité modeste de fibres et plus d’une douzaine de minéraux et de vitamines.

Dans les champignons, nous pouvons trouver du cuivre, du potassium, du magnésium, du zinc et plusieurs vitamines B comme l’acide folique.

En outre, ils sont également riches en antioxydants tels que le sélénium, ou GSH, des substances censées protéger les cellules et réduire les maladies chroniques et l’inflammation.

C’est pourquoi les nutritionnistes considèrent que si l’on veut augmenter l’apport en antioxydants il faudrait manger environ 100 grammes de champignons ou de champignons par jour (si c’est du shiitake ou du maiitake, car ils en ont 4 fois plus, un quart suffirait).

“Steak de légumes”

On sait aussi que les champignons sont riches en eau et n’apportent pas plus de 3% de glucides et 15 kcal pour 100 grammes.

De plus, ils se distinguent par une plus grande richesse en protéines (entre 2,1 et 3,3 %), et sont même capables de stimuler la réponse générale à l’attaque de toute infection, selon une étude réalisée en Australie.

Et sa richesse en fibres solubles est également un atout reconnu contre les troubles de la circulation et, en particulier, la constipation.

Tout cela, ajouté à sa teneur en protéines et vitamines en particulier du groupe B, a fait que parfois ils parlent des champignons comme du « steak de légumes ».

Antioxydants et radicaux libres

Les champignons contiennent des protéines, des vitamines, des minéraux et des antioxydants qui peuvent avoir une variété d’avantages pour la santé.

L’un des principaux est la capacité des antioxydants à aider le corps à éliminer les radicaux libres. Sous-produits toxiques du métabolisme et d’autres processus corporels qui peuvent s’accumuler dans le corps et, s’ils le font en excès, peuvent endommager les cellules et entraîner divers problèmes de santé.

Parmi les agents antioxydants contenus dans les champignons figurent le sélénium, la vitamine D et la choline, qui est un nutriment essentiel.

Prévient-il le cancer ?

Il semble prouvé que la teneur en antioxydants des champignons peut aider à prévenir les cancers du poumon, de la prostate, du sein et d’autres, selon le National Cancer Institute.

De plus, c’est un aliment qui contient de la vitamine D et qui peut aussi aider à la prévention.

Et le diabète ?

Plusieurs études affirment que les personnes qui consomment beaucoup de fibres peuvent avoir un risque plus faible de développer un diabète de type 2. Et cela peut également aider ceux qui en souffrent déjà, en réduisant leur glycémie.

Une tasse de champignons crus tranchés, pesant 70 gr. fournit près de 1 gramme de fibres. Et les directives diététiques recommandent aux adultes de consommer entre 22,4 et 33,6 grammes de fibres alimentaires chaque jour, selon le sexe et l’âge.

Santé cardiaque

Les fibres, le potassium et la vitamine C contenus dans les champignons peuvent contribuer à la santé cardiovasculaire.

Le potassium peut aider à réguler la pression artérielle, ce qui peut réduire l’hypertension et les maladies cardiovasculaires.

Et puisque l’American Heart Association (AHA) recommande également de réduire la consommation de sel ajouté dans votre alimentation et de manger plus d’aliments contenant du potassium, il sera bon de savoir que les champignons figurent sur la liste des aliments qui fournissent du potassium.

En outre, de nombreux champignons ont un type de fibres dans leurs parois cellulaires appelées bêta-glucanes qui peuvent abaisser le taux de cholestérol sanguin.

Pendant la grossesse

De nombreuses femmes prennent des suppléments d’acide folique ou de folate pendant la grossesse pour améliorer la santé du fœtus, mais les champignons peuvent également fournir du folate.

Une tasse de champignons crus entiers contient 16,3 microgrammes de folate.

Pour les végétaliens

Les champignons sont également la seule source alimentaire végétalienne non enrichie de vitamine D, qui se trouve naturellement dans très peu d’aliments.

Leur efficacité augmente considérablement lorsqu’ils ont été exposés à la lumière ultraviolette (ou au soleil) avant de les manger.

D’autres minéraux qui peuvent être difficiles à obtenir dans un régime végétalien, tels que le sélénium, le potassium, le cuivre, le fer et le phosphore, sont également disponibles dans les champignons.

Autres bénéfices

Les champignons sont riches en vitamines B, ils aident donc le corps à obtenir de l’énergie et à former des globules rouges. Même un certain type de vitamine B est également important pour maintenir un cerveau en bonne santé.

De plus, la choline, qui est un nutriment essentiel pour l’homme et que l’on trouve dans les champignons, peut aider au mouvement musculaire, à l’apprentissage et à la mémoire. Car il aide à maintenir la structure des membranes cellulaires et joue un rôle dans la transmission de l’influx nerveux.

Au début du 20e siècle, un chercheur japonais a découvert que la soupe japonaise traditionnelle n’avait pas un goût salé, sucré, aigre ou aigre. Il avait une saveur différente.

Il a donc décidé qu’il était confronté à une nouvelle saveur : la cinquième des bases, avec le sucré, l’acide, l’amer et le salé.

Sa particularité est qu’il provoque une sécrétion salivaire, ne rassasie pas et même aiguise l’appétit.

Et tout comme le sucré est noté localement sur le bout de la langue et l’amer à l’arrière, on pense que les papilles gustatives sensibles à l’umami sont présentes sur plus de la moitié de la langue.

Les champignons sont considérés comme l’un des produits phares dans lesquels on peut remarquer l’umami, avec le parmesan, les asperges, les tomates, la viande, les anchois, la sauce soja ou le jambon.

Cette saveur est, en général, chargée de rehausser le goût agréable d’un grand nombre d’aliments.