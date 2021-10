La saison des festivités est arrivée ! Voici 10 livres à lire cet automne

« Nous vivons une époque de grands changements provoqués par de nouvelles découvertes et percées qui se produisent continuellement dans presque tous les domaines de l’activité humaine. »

Octobre est le mois des festivités et les lecteurs veulent leur part de bonheur dans les livres qu’ils devraient lire à cette période de l’année. Voici 10 livres à lire cet automne.

1. À la recherche de l’amour de Robin Sharma

À la recherche de l’amour raconte l’histoire évolutive d’un homme en quête d’amour. Il s’agit de comprendre les subtilités que l’on rencontre sur le chemin de l’amour. Une histoire fantastique de découverte de soi, d’évolution et d’amour. L’auteur est un homme qui a pour mission de diffuser la sensibilisation et les stratégies qui maximiseraient le nombre d’âmes bienheureuses dans le monde entier, transformant ainsi finalement ce monde entier en un lieu de bonheur pour tous.

2. Sonnets to Paradise de Nidra Naik

Sonnets to Paradise est une saga sur deux personnages féminins qui se trouvent délimités dans leur état d’esprit et leur vie ordinaires; leur monotonie et leur ancienneté. Les deux personnages ne sont pas liés par le sang ou l’âge, mais par un seul manuscrit de poésie intitulé « Sonnets to Paradise ». moment de leur vie.

3. RE-IMAGER LES EMPLOIS DANS UN MONDE EN CHANGEMENT RAPIDE par Rajiv Bahl

Nous vivons à une époque de grands changements provoqués par de nouvelles découvertes et percées qui se produisent continuellement dans presque tous les domaines de l’activité humaine. Peu importe où nous regardons, nous voyons un changement rapide soit déjà sur nous, soit imminent. Jamais auparavant dans l’histoire de notre espèce nous n’avions rencontré un changement aussi rapide. Il est important que nous comprenions l’ampleur des changements à venir et où nous nous dirigeons en tant que civilisation et aussi comment nous pouvons faire face aux circonstances modifiées que les changements rapides nous amèneront.

4. Le chant de la baleine par Sunil MS

Il y a une baleine dans la ville de Bangalore et seuls les auditeurs peuvent l’entendre. Le Vagabond, un homme souffrant d’amnésie dissociative, est aspiré dans ce monde secret des Auditeurs et se joint à leur recherche de la mystérieuse baleine. Il est incapable d’entendre le chant de la baleine qui fait signe aux Auditeurs chaque nuit. Rempli de nostalgie pour la musique, le Wanderer trouve de nouvelles amitiés étranges et de l’amour dans ce monde bizarre des Auditeurs. Mais le monde qu’il a construit repose sur l’épaule d’un mensonge. Pris entre le mur impénétrable de son passé et la promesse d’un avenir, il se tourne vers le Chant de la Baleine pour le libérer.

5. Un endroit appelé maison par Nithya Chelam

Certains d’entre nous ont envie d’appartenir à quelque part, nous sentons que nous ne nous adaptons à aucun endroit et avec personne. Certains d’entre nous aimeraient vivre et être dans un lieu de joie, de paix et de bonheur. Ce livre est destiné à élargir votre espace et vos connaissances sur la vie. Puissiez-vous trouver « un endroit appelé chez vous » qui vous encourage à devenir qui vous êtes vraiment. « La maison n’est pas seulement un endroit, c’est l’espace que vous pouvez être. Soyez cet espace pour vous-même et pour tous ceux qui vous entourent. Quiconque cherche ton abri, laisse-le entrer.

Quiconque choisit de partir, qu’il soit. Quiconque part et se reconnecte, accueillez-le à nouveau, Vous pouvez le choisir, indépendamment de ce que n’importe qui d’autre

choisit.

6. One Action – Vers les rêves et les ambitions des femmes par Sanya Khu

Dans ce livre, Sanya fait référence au patriarcat comme à un insecte dans l’esprit humain, qui commence à grandir à un très jeune âge et évolue à mesure que l’on vieillit. Elle explique comment les médias indiens, l’industrie cinématographique indienne, certains rituels et coutumes indiens augmentent la force du virus dans l’esprit humain ; effets du syndrome de Log Kya Kahenge ( que penseront les autres ?) sur les rôles de genre ; et comment les villes dangereuses deviennent un obstacle psychologique pour les femmes. Dans l’ensemble, le livre vise à encourager les femmes de toutes les régions du pays à se rassembler, à se donner la main et à combattre les inégalités entre les sexes de manière modeste dans leurs foyers, leurs écoles et leurs lieux de travail grâce à la puissance de Lean In Circles.

7. Vous feriez mieux de faire attention par A. Venkatasubramanian

Êtes-vous prêt pour l’avenir? Êtes-vous au courant de l’impact des technologies futures sur votre vie? Savez-vous que le changement va vous toucher sur plusieurs fronts et à plusieurs niveaux ? Avez-vous une connaissance de la situation technologique? Avez-vous au moins une idée de ce qui va vous frapper ou allez-vous vous faire surprendre en train de faire la sieste ? Attachez vos ceintures de sécurité et préparez-vous pour la balade. Les technologies de ce siècle vont déferler dans votre vie comme un tsunami et la retourner, encore et encore. Les technologies et le rythme du changement ne ressembleront à rien de ce que vous avez vu auparavant. Votre monde entier va basculer. Alors, êtes-vous prêt ? Allez-vous porter un toast ou allez-vous porter un toast ? Bienvenue dans le nouveau monde où le changement implacable est la seule constante.

8. L’éléphant à table par Amit Nagpal

Au début du livre, Amit Nagpal pose une question valable : « Beaucoup de gens atteignent le sommet dans leur profession, organisation ou département, entreprise et peut-être, leur communauté. Mais savent-ils vraiment diriger ? ». C’est sur cette base poignante que prend son essor le livre sur le Leadership expérientiel. Après tout, rien n’enseigne plus ou mieux que l’expérience. Destiné aux dirigeants de niveau intermédiaire et en herbe et basé sur la riche expérience de Nagpal dans les postes de direction et les activités de formation, le livre bénéficie également d’une validation de recherche appropriée.

9. Fonds communs de placement : une puissante avenue d’investissement pour les particuliers par RK Mohapatra

Fonds communs de placement : une avenue d’investissement puissante pour les particuliers qui décrit les fonds communs de placement, leurs risques et leurs rendements, ainsi que les avantages. Le livre se compose de six chapitres concis mais complets de 172 pages, consacrés aux fonds communs de placement, aux investissements en actions et aux fonds communs de placement, à l’évaluation des risques dans les investissements dans les fonds communs de placement, à l’évaluation du portefeuille et aux perspectives des fonds communs de placement en Inde. Le livre offre une vision holistique de la création de richesse et des conseils pratiques élaborés avec une étude analytique approfondie des actions et des fonds communs de placement, qui donnent aux lecteurs une connaissance fondamentale des différents fonds communs de placement et construisent un portefeuille équilibré. Ce livre est un excellent guide pour les investisseurs et les lecteurs qui recherchent une compréhension plus approfondie des fonds communs de placement, qui décrit les détails des fonds communs de placement tels que les fonds à grande capitalisation, les fonds à capitalisation multiple, les fonds à moyenne capitalisation, les fonds à petite capitalisation, l’intervalle et les fonds communs de placement hybrides, les fonds indiciels NIFTY & SENSEX et les fonds de dette.

10. Zikr par Husna

« Zikr » est une collection de vers longs et courts. C’est une invocation poétique de l’être aimé, la muse centrale. La muse, dans la perspective du poète, est l’expérience humaine. Elle existe donc autant dans la rosée de la pluie que dans le regard d’un amoureux. Chaque verset raconte sa propre histoire, un amour profond de la vie, de nostalgie et de mélancolie. Il puise son inspiration indomptable dans la condition humaine.

