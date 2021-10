La saison des fêtes 2021 pourrait changer la donne pour l’immobilier indien

Les prix des logements étant restés stables au cours des dernières années, il s’agit d’une excellente opportunité pour les clients finaux et les investisseurs d’entrer sur le marché et d’acheter des propriétés résidentielles.

En immobilier résidentiel, l’effervescence autour de cette période festive semble plus intense cette année. Et pourquoi pas! Selon l’indice IRIS de Housing.com pour septembre 2021, le volume de recherche de propriétés en ligne a dépassé le pic historique de septembre 2020. La dynamique de croissance de l’activité des acheteurs à forte intention a continué de rester au-dessus de la barre des 100 séquentiellement depuis les trois derniers mois (juillet -septembre 2021), suggérant que le secteur immobilier résidentiel a rebondi plus rapidement après la deuxième vague que la première.

Corroborant la hausse de l’indice IRIS, la récente enquête de Housing.com et NAREDCO sur les perspectives de confiance des consommateurs pour les deux prochains trimestres suggère également que les acheteurs de maison sont intéressés par la reprise des activités de recherche.

En fait, les chiffres de vente de développeurs comme Oberoi Realty, Sobha et Macrotech Developers ont également augmenté de manière significative, comme en témoignent leurs résultats financiers du trimestre de septembre.

Une vague de forte reprise de la croissance économique du pays au cours de l’exercice en cours est le résultat de taux d’intérêt historiquement bas sur les prêts immobiliers et d’offres festives lucratives des promoteurs.

Les institutions financières ainsi que les promoteurs se révèlent être les principaux moteurs de la demande de logements. Les prix des logements étant restés stables au cours des dernières années, il s’agit d’une excellente opportunité pour les clients finaux et les investisseurs d’entrer sur le marché et d’acheter des propriétés résidentielles.

La saison des festivals est cruciale pour le secteur immobilier, et il est fermement convaincu que le secteur du logement se comportera extrêmement bien au cours des prochains trimestres en raison de l’accessibilité accrue du logement et du sentiment positif vis-à-vis du marché immobilier résidentiel.

L’anticipation que les ventes augmenteront pendant la saison des festivals peut être attribuée au fait que, après la première vague de COVID-19, les gens ont réalisé l’importance de posséder une maison et d’avoir un sentiment de sécurité au milieu de l’incertitude et de la culture de travail transformée à la FMH ou modèle de travail hybride, etc. Tout cela a conduit à une reprise en forme de V de l’industrie immobilière indienne depuis mai 2020.

Pour répondre à la hausse prévue de la demande au cours de la saison des festivals, de nombreux constructeurs sont venus avec des offres variées à travers le pays, y compris de grands événements comme celui de notre société de groupe Housing.com.

Housing.com organise un festival en ligne d’un mois, « Mega Home Utsav 2021 », du 1er au 30 octobre, avec la participation de plus de 150 constructeurs à travers l’Inde et le portail immobilier en ligne a également collaboré avec plus de 1 500 partenaires de distribution. Les constructeurs des principaux marchés immobiliers participeront au festival, présentant leurs projets et offrant des remises et des offres spéciales aux participants.

De plus, l’adoption technologique dans le secteur immobilier a atteint des sommets sans précédent depuis le début de la pandémie. De plus, en raison de l’augmentation du nombre de personnes qui se connectent, la demande de biens immobiliers des petites villes a considérablement augmenté.

(Par Vikas Wadhawan, directeur financier du groupe, Housing.com, Makaan.com et Proptiger.com)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.