La saison des mariages commence ! Hausse de 30 % de l’APC de mariage et augmentation de plus de 25 % des mariages résidentiels : Sudeep Jain, IHG Hotels & Resorts

Alors que de plus en plus de voyageurs planifient de plus en plus des escapades de week-end et sont en déplacement, le moment est venu pour les marques hôtelières de revisiter leurs propres offres clés. Si le travail hybride se généralise, il fonctionne comme une doublure argentée pour les voyageurs indiens.

En outre, les analystes et experts internationaux de la santé sont d’avis que plus nous restons en mode hybride, plus il y a de chances que cela devienne une pratique « collante ». En termes simples, le voyage responsable est devenu un mot à la mode, ce qui est une bonne nouvelle pour le segment de l’hôtellerie.

Sudeep Jain, directeur général, Asie du Sud-Ouest, IHG Hotels & Resorts partage des informations clés avec FinancialExpress.com : « À partir de juin 2021, alors que la situation s’améliorait après la deuxième vague de Covid-19 dans le pays, nous avons reçu un nombre de réservations pour les mariages et les événements sociaux. Par exemple, au Crowne Plaza Greater Noida, nous avons assisté à près du double du nombre d’événements de mariage par rapport à l’année dernière. Avec de nouvelles expériences introduites dans nos hôtels pour répondre aux préférences changeantes des clients, nous avons constaté une augmentation prometteuse de 30 % de l’APC (moyenne par couverture) de mariage et une augmentation de plus de 25 % des mariages résidentiels.

«Nos hôtels dans des destinations couvrant NCR, Goa, Jaipur, Agra et Chennai se portent très bien. Pour verrouiller les demandes de renseignements à venir pour le premier trimestre de 2022, nous allons bientôt lancer une campagne de mariage intime rafraîchie avec des offres lucratives pour nos invités », ajoute Sudeep Jain.

Votre avis sur la montée en puissance des voyages intérieurs ?

Avec l’assouplissement progressif des restrictions en Inde, le déploiement efficace des vaccins et la mise en œuvre de normes élevées de protocoles d’hygiène dans les hôtels, nous avons assisté à un retour de la confiance des consommateurs, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de voyages intérieurs. De plus, malgré l’assouplissement des restrictions sur les voyages internationaux, les gens continuent de rechercher des escapades de week-end rapides, des séjours ou des vacances interurbaines.

Quelles sont les destinations les plus demandées ?

Nous sommes bien placés pour tirer parti de la demande actuelle du marché, les hôtels de notre portefeuille enregistrant une augmentation significative des réservations et du taux d’occupation.

Pouvez-vous articuler la campagne de mariage d’IHG ?

L’année dernière, notre campagne de mariages a été lancée, en gardant à l’esprit le changement de tendance des mariages élaborés vers des célébrations plus intimes. Nos équipes dans tous les hôtels ont personnalisé leurs lieux et leurs services pour répondre à ces événements personnalisés, en mettant l’accent sur la santé et la sécurité.

La campagne offrait des inclusions spéciales telles que des points de récompense IHG gratuits, des surclassements de chambre, des bons de séjour pour le couple et des réductions sur divers services. De plus, dans toutes les marques, nous avons investi dans les bonnes ressources, protocoles de sécurité, installations et avons même créé des expériences personnalisées pour faire de l’occasion spéciale de nos clients un moment inoubliable.

Que pensez-vous de l’engagement d’IHG pour façonner l’avenir du voyage responsable, notamment en termes de mesures éco-responsables prises par la chaîne hôtelière ?

Avec des hôtels proches des communautés locales partout dans le monde, nous sommes dans une position unique pour faire une réelle différence.

À cet effet, nous avons récemment lancé « Journey to Tomorrow », une série de nouveaux engagements ambitieux pour faire une différence positive pour nos gens, nos communautés et notre planète au cours de la prochaine décennie. Nous travaillons aux côtés de ceux qui restent, travaillent et s’associent avec nous, pour aider à façonner l’avenir du voyage responsable – cela inclut, soutenir nos gens et faire une différence positive dans nos communautés locales, tout en préservant la beauté et la diversité de notre planète à long terme. .

Nous travaillons en collaboration avec nos hôtels, propriétaires et partenaires externes pour réduire l’impact environnemental de toutes les opérations. Étant au cœur des communautés dans lesquelles nos hôtels opèrent, nous nous approvisionnons localement pour soutenir les entreprises locales et améliorer les pratiques de durabilité grâce à des transports réduits. Nous sommes également réfléchis dans nos actions quotidiennes, telles que la compensation des déchets inévitables dans nos hôtels en déplaçant davantage d’articles de chambre sur demande uniquement, en utilisant des journaux numériques, et nous analysons également comment l’expérience globale des clients peut évoluer positivement pour l’avenir.

Dans l’ensemble de notre domaine, nous avons le système de gestion environnementale IHG Green Engage qui permet à nos hôtels de suivre, mesurer et rendre compte de l’énergie, de l’eau et des déchets. Il propose également 200 solutions vertes qui peuvent être utilisées pour améliorer les pratiques de durabilité au niveau de la propriété. Nous en faisons une norme mondiale pour que tous les hôtels utilisent la plate-forme et nous reconnaissons leurs progrès à travers quatre niveaux de certification.

