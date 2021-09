La saison des méfaits apparaît, les méga évolutions et les œufs

in

La saison des méfaits de Pokemon Go est arrivée et elle s’accompagne d’une multitude de nouveaux spawns pour les hémisphères nord et sud.

Ce qui est le plus excitant dans ce changement, c’est qu’il marquera l’arrivée tant attendue de Hoopa depuis son tease à la fin du Go Fest. À partir du 5 septembre, les entraîneurs pourront accomplir un tas de tâches de recherche spéciales pour rencontrer et affronter un Hoopa confiné à ajouter à leur collection Pokedex.

Bien que ce qui précède soit passionnant, il y a aussi beaucoup d’autres créatures fantastiques et brillants à surveiller.

POKEMON GO : Idem déguisements pour septembre 2021 et comment attraper brillant Pokémon GO : Hoopa invoque des Pokémon initialement découverts à Galar !

Pokemon Go Season of Mischief engendre l’hémisphère nord

Les apparitions de Pokemon Go Season of Mischief pour l’hémisphère nord sont les suivantes:

Jigglypuff (S) Slowpoke (S) Chikorita (S) Cyndaquil (S) Totodile (S) Bidoof (S) Deerling (Automne)

Hémisphère sud

Vous trouverez ci-dessous les apparitions de Pokemon Go Season of Mischief pour l’hémisphère sud:

Clefairy (S) Roselia (S) Snivy (S) Tepig (S) Oshawott (S) Tympole (S) Deerling (Printemps)

Bonus de méga évolution

Il y aura trois bonus Mega Evolution uniques entre septembre et décembre.

Septembre commence avec Mega Slowbro (S), octobre verra Gengar (S) et novembre accueillera Houndoom (S). Chacun de ces monstres de poche recevra des bonus CP lorsque Mega évoluera.

Pendant la Saison des Malices, les Dresseurs en dehors des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande verront les mises à jour bonus suivantes :

Nouveau:

Efficacité accrue de l’encens en marchant

3 × XP bonus pour faire tourner des PokéStops pour la première fois

2× Durée du leurre – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 31 août 2021

Des œufs

La période Pokemon Go Season of Mishcief de Niantic a les créatures suivantes éclos à partir d’œufs de 2 km, 5 km et 10 km :

2km :

Nidoran♀ (S) Nidoran♂ (S) Meditite (S) Wailmer (S) Swablu (S) Barboach (S) Drifloon (S) Bunnelby (S) Fletchling (S) Litleo Spritzee Swirlix

5km :

Seel (S) Togepi (S) Pineco (S) Skarmory (S) Azurill (S) Sableye (S) Chingling Chespin Fennekin Froakie

10km :

Riolu (S) Audino (S) Timburr (S) Darumaka (S) Emolga (S) Klink (S) Axew Mienfoo Rufflet Espurr Goomy Noibat

