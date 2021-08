La saison des méfaits de Pokemon Go démarre le 1er septembre et présente Hoopa

À partir du 1er septembre, les joueurs de Pokemon Go pourront participer à la saison des méfaits qui se concentrera sur une aventure mettant en vedette Hoopa.

La saison comportera une histoire de recherche spéciale d’un mois intitulée Misunderstood Mischief, qui se concentrera sur la découverte de Hoopa et des événements étranges qui se produisent tout au long de la saison.

La saison des méfaits se déroulera du mercredi 1er septembre 2021 à 10h00 au mercredi 1er décembre 2021 à 10h00 heure locale.

Ceux qui terminent l’histoire de la recherche spéciale de cette saison auront accès à un événement à la fin qui pourrait avoir quelque chose à voir avec Hoopa.

Également à partir du 1er septembre et jusqu’au 1er octobre, vous rencontrerez Idem dans les rencontres Research Breakthrough. Pour la première fois en dehors de la recherche spéciale, vous pourriez rencontrer un Shiny Ditto, et vous pouvez même en trouver un dans la nature pendant et après cette période.

Chaque lundi de septembre, un lot à achat unique contenant un pass de raid à distance et d’autres objets sera disponible dans la boutique pour 1 PokeCoin, et les Pokémon apparaissant dans les raids seront réinitialisés.

Le Pokémon suivant apparaîtra dans des raids cinq étoiles tout au long du mois de septembre.

Lugia avec l’attaque Aeroblast apparaîtra dans les raids cinq étoiles du 1er au 14 septembre.

Selon votre région, Uxie (Asie-Pacifique), Mesprit (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde) ou Azelf (Amériques et Groenland) apparaîtront dans des raids cinq étoiles du 14 septembre au 1er octobre. Pour la toute première fois dans Pokemon Go, vous pourriez en trouver un Shiny, si vous êtes chanceux.

De plus, les Pokémon Mega-Evolved suivants apparaîtront dans Mega Raids : Slowbro et Houndoom. De plus, tous les mercredis de septembre, un événement Raid Hour aura lieu de 18h00 à 19h00 heure locale avec les Pokémon suivants en vedette : Lugia avec l’attaque Aeroblast, Uxie (Asie-Pacifique), Mesprit (Europe, Moyen-Orient l’Est, l’Afrique et l’Inde) ou Azelf (les Amériques et le Groenland).

Pendant les heures de projecteur Pokemon du mardi, de 18h00 à 19h00 locales, vous gagnerez deux fois la poussière d’étoile en attrapant Pokemon. Les Pokémon présentés pendant ces heures sont les suivants : Spoink, Baltoy, Skitty et Alolan Meowth, respectivement. Vous gagnerez également deux fois les bonbons pour le transfert de Pokémon.

Le 19 septembre marquera la prochaine journée communautaire et mettra en vedette la mignonne loutre de mer Oshawot.

Il se passe plus de choses cependant, comme l’événement Psychic Spectacular mettant en vedette des Pokémon de type Psychic. Du 8 au 13 septembre, certains visages familiers reviendront et un autre Pokémon fera ses débuts.

Une semaine de la mode aura lieu du 21 au 28 septembre et mettra en vedette des Pokémon habillés à la mode et de nouveaux articles d’avatar seront disponibles.

Il est également apparu que Giovanni a disparu et que vos Super Rocket Radars ne pourront pas le retrouver pendant ce temps, donc pas besoin de les garder équipés. Si vous n’avez toujours pas battu le gars et vous êtes attrapé un Salut-Oh, vous n’avez que quelques jours de plus pour le faire, semble-t-il.

Enfin, une nouvelle fonctionnalité d’aperçu d’Evolution est en préparation et elle arrive bientôt. Il vous permettra de prévisualiser le CP post-évolution de votre Pokémon avant de le faire évoluer. L’aperçu montrera le Pokémon actuel et son CP, l’Evolution et son nouveau CP, et les ligues pour lesquelles le Pokémon Evolved se qualifierait.

Cette fonctionnalité sera disponible en septembre.

Pour plus d’informations sur la saison à venir, n’oubliez pas de consulter le blog Pokemon Go.