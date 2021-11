26/11/2021 à 13:34 CET

La Secrétaire Générale des Sports et de l’Activité Physique, Anna Caula, a présenté la saison d’hiver 2021/22, qui débutera avec l’ouverture des premières stations dans les Pyrénées catalanes.

Un nouveau parcours marqué par « l’illusion » pour retrouver la normalité après les effets de la pandémie et par les efforts d’un secteur « résistant à l’adversité » comme le sport.

L’événement, qui s’est tenu dans le Musée et Centre d’études sportives dr. Melcior Colet, de Barcelone et organisé par la Fédération Catalane

d’Esports D’hivern (FCEH), avec la collaboration du Secrétariat général des sports et de l’activité physique (SGEAF) et de l’Association catalane des stations de ski et des activités de Muntanya (ACEM), a coïncidé avec les récentes chutes de neige, qui permettront la saison démarre dans plusieurs stations de ski dès aujourd’hui et progressivement dans les prochains jours.

« Nous retrouvons l’illusion après une saison marquée par le Covid-19 qui nous a tous touchés et nous a mis à l’épreuve », a-t-il déclaré. Anna Caula quand on parle d’un secteur « résistant à l’adversité » aimer les sports. Le Secrétariat Général des Sports et de l’Activité Physique a remercié tous les agents du monde de la neige et de la glace pour la « complicité » dans l’exécution du Plan stratégique pour les sports d’hiver en Catalogne, promue par le Gouvernement, pour promouvoir ces modalités tant à la base, à travers le programme Ecole Esport Blanc, et comme technification.

En outre, Anna Caula a défendu les atouts des sports d’hiver, qui « peuvent nous accompagner tout au long de l’étape de la vie et favoriser le vieillissement actif ». « A l’école, en compétition ou en famille, et au contact de la nature, ils ont beaucoup de potentiel à l’heure où la société, frappée par la pandémie, a découvert que le sport et l’activité physique ont de nombreux bienfaits pour notre santé & rdquor; , a ajouté.

Pour le secrétaire général, la pratique de ces sports de montagne, en pleine nature, renforce « le regard territorial » qu’a le secteur sportif catalan, Quoi « Ça n’arrive pas que dans les capitales » et que ça peut aider à « vivifier, enrichir et transformer le territoire » par la célébration d’événements. Enfin, il a souligné le fait que la FCEH est l’une des rares fédérations du pays avec plus de licences féminines que masculines, ce qui contribue aussi à « casser les regards ».

Pour sa part, Présidente de la FCEH, Mònica Bosch, a exprimé le souhait de la « retour aux pistes de ski et de glace » et a fait quelques coups de pinceau sur le nouveau parcours, marqué par les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, qui se jouera en février prochain, pour ceux qui ont la possibilité de qualifier dix athlètes catalans.

Une nouvelle saison où Le FCEH s’attend à revenir aux niveaux d’avant l’impact de la pandémie, en termes d’organisation d’événements, de participation aux programmes de promotion scolaire et de nombre de licences, qui a diminué de 42 % en raison de l’émergence du Covid-19. Dans le domaine de la modernisation, Bosch a annoncé que 46% des athlètes intégrés dans les structures des fédérations d’État sont des Catalans, qui ont à leur tour remporté 48% des derniers championnats d’État sur neige organisés.

Finalement, le président de l’ACEM, Aureli Obispo, a été félicité par le bon taux de réservations pour la nouvelle saison, a assuré que les stations sont « prêtes à ouvrir » avec toutes les mesures de sécurité pour les visiteurs et les travailleurs et a déploré la perte de 70% de skieurs l’an dernier en raison de la pandémie, avec laquelle « il faudra vivre » encore cet hiver .

D’autres autorités présentes à l’événement ont été Aleix Villatoro, directeur du Conseil catalan des sports; Ricard Pérez, délégué territorial du Gouvernement de la Generalitat de l’Alt Pirineu et d’Aran; Marta Subirà, présidente du conseil d’administration de FGC; Xavier Civit, coordinateur des Actions Interdépartementales des Stations d’Amont; May Peus, présidente de la Fédération royale espagnole des sports d’hiver, et Frank González, président de la Fédération espagnole des sports de glace, entre autres.