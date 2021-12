La saison du patrimoine de Pokemon Go démarre demain

L’année touche à sa fin et Niantic a prévu un mois spécial pour Pokémon Go joueurs.

Commence demain, 1er décembre, la saison du patrimoine démarre et durera jusqu’au 1er mars. Il semble que le professeur Willow ait découvert un site de grotte historique avec une porte géante dotée d’étranges mécanismes de déverrouillage.

D’une manière ou d’une autre, cela est lié à l’exploration d’héritages tels que l’histoire des lieux, des Pokémon et des autres dresseurs. Selon les rumeurs en ligne, cela pourrait être un indice de ce à quoi s’attendre au cours de la saison précédant la sortie le 28 janvier de Pokemon Legends: Arceus.

Vous voyez, le prochain jeu Switch se déroule dans une ancienne version de la région de Sinnoh, où vous essaierez de terminer le tout premier Pokedex. Il est donc possible que nous obtenions une leçon d’histoire à ce sujet pendant la saison du patrimoine. Nous devrons attendre et découvrir.

Une partie de la saison comprend le jour de l’encens le 5 décembre qui mettra en vedette le Pokemon Swinub. Ici, le professeur Willow recrutera Blanche pour aider à enquêter sur les mécanismes de la porte mystérieuse et elle découvre que le premier mécanisme nécessite Stardust et l’aide de Pokémon de type Glace et Sol comme Swinub pour s’activer.

De 11h00 à 17h00 heure locale, les Swinubs sont dans la nature et attirés par l’encens. Si vous êtes chanceux, vous pourriez en rencontrer un Shiny. Pendant ce temps, si vous faites évoluer le Pokémon en Piloswine afin d’obtenir Mamoswine, ce dernier connaîtra le Charged Attack Ancient Power.

Il y aura également des bonus d’événement tels que des recherches sur le terrain exclusives à l’événement et un lot d’objets contenant deux encens dans la boutique pour 1 PokeCoin.

Vous voudrez faire le plein d’encens si vous ne l’avez pas déjà fait car les Pokémon de type Glace suivants seront attirés par celui-ci de 11h à 12h, de 13h à 14h et de 15h à 16h : Seel, Jynx, Sneasel, Snorunt, Snover, et Vanillite. Si vous êtes chanceux, vous pourriez rencontrer Galarian Darumaka.

L’utilisation d’encens attirera également les Pokémon suivants de 12h à 13h, de 14h à 15h et de 16h à 17h : Onix, Cubone, Rhyhorn, Wooper, Phanpy, Barboach et, si vous êtes chanceux, un Lavitar.

Il y a encore plus à espérer, car à partir de 7-12 décembre l’événement Dragonspiral Descent inspiré de la tour Dragonspiral de la région d’Unova aura lieu. Plus de détails sont à venir là-dessus.

Il y aura également un événement Pokemon Go Holidays en deux parties qui se déroulera du 16-31 décembre. Vous pouvez vous attendre à ce que des Pokémon costumés, des Pokémon de type Glace apparaissent plus fréquemment dans la nature, des recherches sur le terrain exclusives à l’événement, des objets d’avatar sur le thème de l’hiver et de nombreux bonus.

La journée communautaire de décembre sera également très chargée et durera en fait deux jours. Plus de Samedi 18 décembre et dimanche 19 décembre de 11h à 17h, heure locale, les Pokémon présentés tout au long des événements de la Journée communautaire de 2021 apparaîtront plus fréquemment dans la nature.

De plus, les Pokémon présentés dans les événements de la Journée communautaire de 2020 écloront des œufs et apparaîtront dans les raids.

Les bonus d’événement pendant cette période incluent des modules d’encens et de leurre de trois heures, et vous pouvez vous attendre à une demi-distance d’éclosion pour les œufs, ainsi qu’à 2x attraper XP et attraper Stardust.

Il y aura également un bonus spécial pendant le week-end : à partir de vendredi 17 décembre à 13h00 heure locale et jusqu’au dimanche, 19 décembre à 23 h 59, heure locale, il y aura une réduction de 25 % du coût de la poussière d’étoile pour les échanges et un échange spécial supplémentaire par jour.

Il y aura également une Community Day Box spéciale à achat unique disponible pour 1 280 PokeCoins, comprenant 50 Ultra Balls, six Star Pieces, une Elite Fast TM et une Elite Charged TM. Et il y aura 30 Ultra Balls disponibles gratuitement dans la boutique.

Pour vous aider à vous préparer à une si grande journée communautaire, le montant maximum auquel le stockage Pokémon et le sac d’objets peuvent être étendus sera augmenté de 500, ce qui est bien compte tenu de tous les Pokémon que vous attraperez. Cela signifie que le plafond d’extension de stockage Pokemon passera à 5 500 et que le plafond d’extension de sac d’objets atteindra 4 500.

Si vous avez manqué une ou quelques-unes des journées communautaires cette année, voici les rencontres sauvages auxquelles vous pouvez vous attendre samedi, 18 décembre: Machop, Roselia, Swablu, Gible, Snivy et Fletchling. Si vous êtes chanceux, vous pouvez attraper une version brillante.

Le dimanche, 19 décembre, les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment : Évoli, Duskull, Shinx, Tepig et Oshawott. Et, oui, vous pouvez en rencontrer des brillants si vous avez de la chance.

Il convient cependant de noter que tous les Pokémon énumérés ci-dessus seront attirés par l’encens et les leurres, quel que soit le jour.

Mais attendez, il y a plus : la Journée communautaire de décembre 2021 aura une histoire de recherche spéciale disponible pour 1 $ ou le niveau de tarification équivalent dans votre devise locale. Il y aura également une recherche chronométrée qui se déroulera ce samedi jusqu’au lundi suivant et comprendra des tâches axées sur tous les Pokémon qui ont été présentés dans les événements de la journée communautaire au cours des deux dernières années.

Il y aura également des tâches de recherche sur le terrain qui, une fois terminées, rapporteront de l’énergie méga pour Charizard, Beedrill, Gengar, Gyarados et Altaria.

Il y aura également beaucoup de Pokémon éclos à partir d’œufs de 2 km et du plaisir avec les raids.

Avec les œufs, vous pouvez vous attendre à ce que les éléments suivants éclosent : Charmander, Weedle, Abra, Gastly, Rhyhorn, Magikarp, Porygon, Elekid, Magby, Seedot, Piplup et Budew. Vous pouvez même faire éclore un brillant.

Les Pokémon suivants présentés dans les Community Days 2020 apparaîtront dans les raids : Charmander, Weedle, Abra, Gastly, Rhyhorn, Electabuz, Magmar, Magikarp, Porygon, Seedot et Piplup. Vous pouvez même attraper un brillant.

Et enfin, n’oubliez pas de gagner des mouvements exclusifs à gagner lors de l’évolution de certains des Pokémon suivants du vendredi au dimanche :

Charizard – Faites évoluer Charmeleon en un Charizard qui connaît le souffle du dragon d’attaque rapide. Beedrill – Faites évoluer Kakuna en un Beedrill qui connaît l’exercice d’attaque chargée. Alakazam – Faites évoluer Kadabra en un Alakazam qui connaît le compteur d’attaque rapide. Machamp – Faites évoluer Machoke en un Machamp qui connaît le remboursement de l’attaque chargée. Gengar – Faites évoluer Haunter en un Gengar qui connaît le coup de poing de l’ombre d’attaque chargée. Gyarados – Faites évoluer Magikarp en un Gyarados qui connaît l’Aqua Tail d’attaque chargée. Vaporeon – Faites évoluer Eevee en un Vaporeon qui connaît l’échaudure d’attaque chargée. Jolteon – Faites évoluer Eevee en un Jolteon qui connaît l’attaque chargée Zap Cannon. Flareon – Faites évoluer Eevee en un Flareon qui connaît la superpuissance d’attaque chargée. Espeon – Faites évoluer Eevee en un Espeon qui connaît la boule d’ombre d’attaque chargée. Umbreon – Faites évoluer Évoli en un Umbreon qui connaît le psychique d’attaque chargée. Shiftry – Faites évoluer Nuzleaf en un Shiftry qui connaît la Fast Attack Bullet Seed. Altaria – Faites évoluer Swablu en Altaria qui connaît l’attaque chargée Moonblast. Empoleon – Faites évoluer Prinplup en un Empoleon qui connaît le canon hydraulique d’attaque chargée. Luxray – Faites évoluer Luxio en un Luxray qui connaît les crocs psychiques d’attaque chargée. Roserade – Faites évoluer Roselia en une Roserade qui sait. la graine de balle d’attaque rapide. Ou, faites évoluer Roselia en une Roserade qui connaît le Garchomp de type boule météorologique d’attaque chargée – Faites évoluer Gabite en un Garchomp qui connaît le pouvoir de la Terre d’attaque chargée. Rhyperior – Faites évoluer Rhydon en un Rhyperior qui connaît le Charged Attack Rock Wrecker. Electivire – Faites évoluer Electabuzz en un Electivire qui connaît le lance-flammes à attaque chargée. Magmortar – Faites évoluer Magmar en un Magmortar qui connaît le coup de foudre d’attaque chargée. Leafeon – Faites évoluer Eevee en un Leafeon qui connaît la graine de balle d’attaque rapide. Glaceon – Faites évoluer Évoli en un Glaceon qui connaît l’impulsion d’eau d’attaque chargée. Porygon-Z – Faites évoluer Porygon2 en un Porygon-Z qui connaît l’attaque chargée en trois. Dusknoir – Faites évoluer Dusclops en un Dusknoir qui connaît la boule d’ombre d’attaque chargée. Serperior – Faites évoluer Servine en un Serperior qui connaît l’usine Charged Attack Frenzy. Emboar – Faites évoluer Pignite dans un Emboar qui connaît l’explosion d’attaque chargée. Samurott – Faites évoluer Dewott en un Samurott qui connaît le canon hydraulique d’attaque chargée. Talonflame – Faites évoluer Fletchinder en un Talonflame qui connaît l’Incinération d’attaque rapide. Sylveon – Faites évoluer Évoli en un Sylveon qui connaît l’Attaque Charged Psyshock

Il se passe beaucoup de choses en décembre avec Pokemon Go, alors n’oubliez pas de lancer le jeu et de vous amuser.