La saison effrayante de Ninjala commence en septembre

Image : Divertissement en ligne GungHo

GungHo a expliqué à quoi s’attendre du jeu de tir en équipe de bubblegum Ninjala dans sa septième saison.

Cette mise à jour effrayante comprend de nouvelles armes (Gants Paw-xing et Gants Ogre), une nouvelle carte Shinobi (Ninjutsu Stock), un nouvel objectif de mode – pour changer l’apparence des yeux d’avatar et une nouvelle bataille en vedette : Last Ninja standing.

Ninjala Dev Diary #17 est ici!https://t.co/iuHqmJq2vb La saison 7 commence le 8/9 (PDT) avec le thème : « Horreur » !

Découvrez les nouvelles armes à gomme, la bataille en vedette « Dernier Ninja debout ! » et d’autres informations ! #Ninjala pic.twitter.com/ehMixQKgxO – PlayNinjala (@playninjala) 5 août 2021

Cette nouvelle saison – juste à temps pour Halloween – se déroulera du 8 septembre au 1er décembre. Entre octobre et novembre, il y aura également un événement spécial de collaboration Goemon Matsuri.

