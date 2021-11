La saison incompréhensible des Minnesota Timberwolves

L’incohérence de Loups des bois du Minnesota Il a parcouru un long chemin, mais cette saison, il a atteint un niveau qui donne beaucoup à réfléchir sur ses aspirations et qui est difficile à interpréter. Tout est des stries, à la fois positives et négatives. Ils ont très bien commencé la saison, atteignant un équilibre de 3-1, puis ont perdu six matchs consécutifs et les rumeurs de transferts sont réapparues, et maintenant ils ont enregistré 7 victoires au cours des 8 derniers matchs, ce qui les amène à la zone milieu-haut du Conférence Ouest et de penser que son Big 3 particulier peut déjà porter ses fruits à court terme.

Les Timberwolves ont remporté 7 de leurs 8 derniers matchs. Ils sont 11-10, actuellement 6e dans l’Ouest et à seulement 2,5 matchs de la 3e. pic.twitter.com/aXbBNfKBOs – StatMuse (@statmuse) 30 novembre 2021