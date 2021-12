La saison lamentable d’Everton pourrait devenir encore plus misérable contre Arsenal avec des records indésirables à l’horizon pour Rafael Benitez

Après un bon début de saison sous Rafael Benitez, les choses à Everton se sont dénouées de manière inquiétante et pourraient être sur le point de s’aggraver lorsqu’Arsenal basculera dans le Merseyside.

Quatre victoires et un match nul pour ouvrir la campagne ont incité certains fans à manger leurs mots sur l’ancien patron de Liverpool Benitez, mais ces jours sont désormais fermement dans le rétroviseur.

Benitez avait l’air absolument vidé après la défaite contre Liverpool

.

Et le prochain est son compatriote espagnol Mikel Arteta qui ressent également la chaleur

Une humiliante défaite à domicile 4-1 contre son rival Liverpool a fait huit matchs sans victoire pour une équipe blessée qui a du mal à trouver des réponses.

Benitez a maintenant reçu le vote de confiance redouté du propriétaire Farhad Moshiri, tandis que le directeur du football Marcel Brands a vu son mandat prendre fin après que les fans aient visé une période de mauvais recrutement.

Des décisions plus difficiles pourraient cependant être à l’horizon, Everton étant sur le point d’affronter un match décisif contre une équipe imprévisible d’Arsenal.

Les Gunners eux-mêmes sont peut-être sous le choc d’une décevante défaite 3-2 contre Manchester United, mais pourraient aggraver les choses pour Everton.

.

Les fans d’Everton demandent des améliorations au club

.

Les joueurs d’Everton ressentent autant la chaleur que Benitez

Et la défaite accumulerait des records indésirables, comme leur plus longue course de championnat sans victoire depuis 1994.

Les hommes de Benitez sont de loin l’équipe la plus en forme de la ligue, avec leurs deux points en huit matchs, le total le plus bas de toutes les équipes pendant cette période, tandis que la dernière fois, ils sont également devenus la première équipe de Premier League à perdre 400 matchs.

L’affrontement contre Arsenal a lieu à Goodison Park d’Everton, qui a connu 10 défaites en championnat en 2021, le plus grand nombre de toutes les équipes de Premier League, et équivaut à un record de club de haut niveau.

.

L’hiver de mécontentement de Rafa ne peut-il pas durer éternellement ?

Pendant ce temps, Benitez lui-même ne s’est pas beaucoup amusé contre Arsenal, ses équipes de Liverpool, Chelsea et Newcastle ayant concédé 27 buts contre les Gunners, le plus grand nombre de toutes les équipes qu’il a affrontées.

Arsenal reniflera clairement du sang, mais Everton a de l’espoir, avec sa série de trois victoires contre Arsenal la plus longue depuis 1986.

