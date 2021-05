La saison Marvel a généré plus de revenus que toute autre collaboration

Des documents judiciaires révèlent les principales collaborations génératrices de revenus de Fortnite.

Depuis sa sortie en 2017, Fortnite Battle Royale a révolutionné le jeu pour toujours. Au-delà des mécanismes de construction innovants du jeu et des tenues de personnages flashy, le développeur de Fortnite Epic Games a construit un empire et un phénomène mondial. Le début a prouvé l’attraction de Fortnite, où les développeurs ont conclu des partenariats insondables avec Marvel Comics et la National Football League (NFL), qui ont tous deux capitalisé sur la popularité considérable du jeu.

Les quatre dernières années ont fourni de nombreuses opportunités à Epic Games de se connecter avec différentes propriétés indépendantes (IP). Aujourd’hui, alors que la bataille antitrust Epic Games contre Apple faisait rage, le premier a publié quelques détails sur les croisements les plus avantageux financièrement de Fortnite. Certains des résultats sont plutôt intéressants.

Marvel Crossover en tête de liste

pic.twitter.com/c38yoTJVuz – iFireMonkey (@iFireMonkey) 3 mai 2021

Bien que l’équipe juridique d’Epic n’ait pas divulgué de chiffres exacts, le graphique ci-dessus répertorie les principales collaborations IP de Fortnite par revenus. Cependant, il répertorie Marvel comme la collaboration la plus rémunératrice de Fortnite. Les deux premiers se sont croisés dans la période qui a précédé Avengers: guerre à l’infini en 2018.

Deux ans plus tard, Deadpool est devenu l’incitation principale du chapitre 2 – Battle Pass de la saison 2. Epic Games a ensuite intégré les personnages de Marvel dans le chapitre 2 – L’histoire de la saison 4. Il n’est pas clair si ce graphique représente toutes les collaborations Marvel ou non, mais il n’est pas surprenant de voir celui-ci en tête de liste.

Star Wars revendique la deuxième place

Le croisement de Fortnite avec Star Wars n’est pas non plus surprenant. Comme Marvel, Star Wars est l’un des produits les plus populaires et les plus commercialisables de l’industrie du divertissement. La première connexion Star Wars a eu lieu au chapitre 2 – Saison 1. Les joueurs pouvaient acquérir une tenue cosmétique Stormtrooper dans la boutique d’objets ou en achetant le jeu Star Wars: Jedi Fallen Order développé par Respawn.

La relation s’est poursuivie plus tard cette saison avec un événement en direct dans le jeu avant Star Wars Episode XI: Rise of Skywalker. Cela a conduit à plus de cosmétiques Star Wars et de sabres laser utilisables dans le jeu. Plus récemment, Epic Games a présenté The Mandalorian et Baby Yoda comme principale attraction du chapitre 2 – Battle Pass de la saison 5. Les deux parties collaborent censément pour Star Wars Day cette année.

Tous les crossovers les plus générateurs de revenus

Voici toutes les 11 meilleures collaborations disponibles dans le document judiciaire:

Marvel Star Wars NFL Travis Scott Marshmello DC Comics John Wick Ninja Nike Drake

Aucun des noms énumérés ci-dessus ne semble déplacé. Epic Games a tendance à ne pas abandonner la collaboration et à les rééditer au fil du temps. À l’exception de Travis Scott, toutes les propriétés reçoivent une deuxième chance dans la boutique d’objets de Fortnite. Travis Scott pourrait passer au numéro deux ou trois de la liste lorsque Epic ramènera inévitablement sa collection.

Heureusement, rien d’alarmant n’est sorti de la guerre juridique Epic Games contre Apple jusqu’à présent. Au contraire, de nombreux documents ont fourni un aperçu de la puissance de Fortnite.

Image de fond: Epic Games