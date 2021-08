La saison pandémique chargée aide la plate-forme de commerce électronique de fournitures médicales Bttn à lever 5 millions de dollars

in

Bttn. PDG JT Garwood.

Une plate-forme de commerce électronique basée à Seattle qui vise à réduire les coûts et à éliminer les intermédiaires dans l’achat de fournitures médicales a levé 5 millions de dollars.

Depuis sa création en mars, Bttn. (prononcé « bouton ») a vendu plus d’un million de dollars de biens à plus de 400 prestataires médicaux, dont 17 associations de soins de santé. Le site Web de la société propose une gamme de produits pour lutter contre le COVID-19, notamment des masques, des respirateurs et d’autres EPI (équipements de protection individuelle), entre autres.

“Nous avons construit une entreprise qui permet aux médecins, dentistes, vétérinaires, centres de vie pour personnes âgées et hôpitaux d’acheter des fournitures médicales directement auprès des fournisseurs avec le prix, la découverte des stocks et les délais d’expédition directement dans la commande”, a déclaré JT Garwood, PDG et co-fondateur. de bttn, dans un e-mail.

Bttn. vétérinaires fournit également des fournitures médicales et fournit également une assistance en ligne et en personne aux clients. “Il s’agit d’une plate-forme de commerce électronique centrée sur le client qui donne le contrôle aux acheteurs”, a déclaré Garwood, ancien responsable de compte senior chez Microsoft.

Garwood a cofondé la société avec l’ingénieur logiciel Jack Miller. Garwood et Miller ont également travaillé ensemble sur PPE.Exchange, un marché en ligne pour les EPI et autres fournitures médicales co-fondé par Garwood et lancé en mars 2020.

Pendant la pandémie, de nombreux petits fournisseurs comme les cabinets de médecins ont payé le prix de détail complet pour les fournitures auprès de sources telles qu’Amazon. Les grandes organisations dépendent de contrats avec des organisations d’achat, et certaines fournitures, telles que les respirateurs, manquaient de manière alarmante. De tels contrats sont lourds, inefficaces et augmentent les dépenses, selon Bttn.

La startup s’étend au-delà des EPI et vise un marché plus large. Les grands hôpitaux dépensent entre 3 et 20 millions de dollars en fournitures médicales chaque année. Cela équivaut à plus de 230 millions de dollars de dépenses en fournitures médicales aux États-Unis chaque année pour les seuls hôpitaux, selon la société. Il vise à générer de 20 à 40 % d’économies sur les factures de fournitures médicales.

La société de capital-risque FUSE, basée à Bellevue, dans l’État de Washington, a fourni le nouveau financement, une extension d’un tour de table de 1,5 million de dollars en juin. Bttn. utilisera le financement pour améliorer ses ventes, sa technologie et ses opérations et augmenter l’embauche de son effectif actuel de 13 développeurs de logiciels, experts de la chaîne d’approvisionnement, experts des ventes, du développement commercial et du commerce électronique. L’entreprise est maintenant évaluée à 26,5 millions de dollars.