La saison sous-estimée de Desmond Bane avec les Memphis Grizzlies

Réaction de Grizzly de Memphis La blessure de Ja Morant n’aurait pas pu être meilleure. Depuis que leur star était absente avec une entorse au genou, la franchise a remporté sept des huit matchs joués et reste 4e de la Conférence Ouest avec une fiche de 16-11.

L’une des raisons de ce grand moment pour les Grizzlies a un prénom et un nom : Fléau de Desmond. Le joueur est l’une des révélations de la saison. Il marque en moyenne 16,4 points par match en tirant 46% aux paniers, 40% aux triples et 92% aux lancers francs (l’un des deux seuls joueurs qui est à plus de 15 points par match et avec des pourcentages supérieurs à 45-40-90) .

Pourrait-il finir par être le joueur le plus amélioré de la NBA devant Jordan Poole (Golden State Warriors) et Miles Bridges (Charlotte Hornets) ?

Desmond Bane contre LeBron ! 20 points et compte. Bane a marqué 20+ dans 3 de ses 4 derniers matchs. pic.twitter.com/wM4ehQTLAc – Ballislife.com (@Ballislife) 10 décembre 2021