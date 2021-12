La Salernitana de Ribéry souffre d’une épidémie de covid et ne se rendra pas à Udine

21/12/2021 à 12h01 CET

.

Dans Italie Ils n’échappent pas non plus à l’augmentation des infections. le Salerne, au bas de la Serie A italienne, ne pourra pas jouer ce mardi le match de championnat sur le terrain de Udinese, bien le Hacienda Sanitaria Local (ASL) lui a ordonné de rester isolé après avoir détecté des cas de contagion par coronavirus dans ses effectifs.

« Salerne américaine 1919, après avoir détecté des positifs par covid dans le groupe de l’équipe, prenez note des ordres des ASL à partir de Salerne, qui a demandé la suspension de l’activité de l’équipe et a interdit la participation à des événements sportifs », a rapporté l’équipe sudiste dans une note.

« Le #Salernitana ne quittera pas oggi pour Udine, colombe domani et attesa dal match avec l ‘# Udinese, per alcuni presque di positività nel group squadra. Decisione dell’Asl. Attesi in serata and risultati dei tamponi molecolari sul gruppo squadra » ( Ansa). Azz… – Fabrizio Biasin (@FBiasin) 20 décembre 2021

« Le club a communiqué ces ordres au Ligue de la Une série et est disponible à toutes sortes de contrôles par les autorités sanitaires locales », a-t-il ajouté. Pour l’instant, le Une série Il n’a pas communiqué de mesures, le rendez-vous de 18h30 à Udine est donc confirmé. le Udinese Il reste concentré en vue du match et est prêt à sortir et à concourir.

Ce lundi, la Ligue des série B (Deuxième division) a reporté la Lecce-Vicence Pour des raisons de sécurité, pour certains cas de coronavirus enregistrés dans les modèles.