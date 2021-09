La salle à manger en plein air devient permanente dans une transformation majeure pour les villes | Royaume-Uni | Nouvelles

Le gouvernement a lancé une consultation pour savoir si les solutions rapides qui ont été introduites pour faciliter le verrouillage et protéger le public pourraient être laissées en place lorsque la pandémie sera terminée après avoir prouvé qu’elles ont donné un coup de pouce majeur aux entreprises.

Le ministère des Collectivités teste l’accompagnement d’une modification des lois d’urbanisme pour permettre des changements permanents dans la consultation lancée aujourd’hui.

Le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a déclaré: «Les réformes simples que nous avons apportées pendant la pandémie pour aider les entreprises hôtelières, les marchés et les attractions touristiques historiques à utiliser plus facilement les espaces extérieurs ont eu un impact considérable. Ils ont aidé des milliers d’entreprises et d’attractions à prospérer, ont rendu nos centres-villes plus vivants et ont été appréciés par des millions d’entre nous.

«Dans le cadre de notre vision de transformer les rues commerçantes en lieux de travail, de visite et de vie prospères, nous avons l’intention de faire autant de ces mesures que possible des éléments permanents de la vie britannique.»

Les droits de développement autorisés introduits au cours de l’année écoulée et sur lesquels le gouvernement consulte actuellement comprennent un droit pour que les marchés soient détenus par ou au nom des conseils locaux et un droit pour que les structures mobiles soient autorisées dans l’enceinte des pubs, cafés, restaurants et attractions touristiques historiques.

Comme les restrictions de verrouillage ont été assouplies en juin 2020, le gouvernement a mis en place des droits de développement temporaires autorisés qui ont permis aux marchés d’être détenus par ou au nom des conseils locaux pendant un nombre illimité de jours, y compris la fourniture de structures mobiles liées à cette utilisation.

Cela a aidé les communautés à organiser des marchés en plein air et a encouragé l’utilisation d’espaces publics extérieurs, à la fois pour augmenter les initiatives de santé publique et la réouverture de la rue principale.

En avril 2021, des structures mobiles telles que des chapiteaux et des sièges supplémentaires ont été autorisées pour la première fois sur le terrain des bâtiments classés, contribuant ainsi à soutenir les secteurs importants de l’hôtellerie et du tourisme.

Cela a aidé les entreprises à augmenter leur capacité lors de leur réouverture, et le gouvernement cherche maintenant à obtenir des avis sur la façon de rendre cela permanent.