La salle de jeu Pok Pok, lauréate d’un Apple Design Award, mise à jour avec un nouveau jouet artisanal – « Maison »

Après avoir remporté un Apple Design Award lors de la WWDC21, la merveilleuse application Pok Pok Playroom pour enfants reçoit sa première mise à jour depuis son lancement en mai. Le tout nouveau jouet qui arrive aujourd’hui est House.

Pok Pok a été lancé avec six jolis jouets pour encourager le jeu créatif et imaginatif des enfants. Voici ma conclusion après avoir testé Pok Pok avec mon enfant de quatre ans avant le lancement ce printemps :

Je pense que Pok Pok est une application incontournable pour les enfants qui est belle, amusante, engageante et développe les compétences et l’expérience qui sont cruciales pour nos enfants – la créativité, la joie d’apprendre et un état d’esprit de croissance.

La mise à jour d’aujourd’hui avec House apporte un autre espace attrayant et artisanal pour jouer et faire preuve de créativité. Mon fils s’est éclaté avec la maison à plusieurs niveaux qui offre un salon et une salle à manger, des chambres, une salle de bain, une buanderie, une cuisine et une cabane dans les arbres, avec d’innombrables façons d’interagir et d’utiliser votre imagination. Et c’est un excellent moyen de renforcer des idées comme prendre soin de nos affaires (et de nous-mêmes), être utile, et plus encore.

House invite les enfants à naviguer dans la vie de tous les jours au sein d’une maison. Ici, des tâches comme la lessive ou la vaisselle deviennent une opportunité pour l’imagination de se déchaîner, tout en apprenant la dynamique familiale, les soins personnels, la responsabilité et bien plus encore.

Les clients nouveaux et existants de Pok Pok verront House apparaître dans l’application aujourd’hui. Pok Pok est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store avec un essai de 14 jours. Ensuite, il est au prix de 3,99 $/mois ou 29,99 $/an.

Vous pouvez avoir un aperçu plus approfondi de Pok Pok Playroom dans notre revue complète ici ou en savoir plus sur le site Web de Pok Pok.

