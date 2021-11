La salle de karaoké virale avec KSI, Declan Rice et Aaron Ramsdale prenant d’assaut Internet

La star de YouTube KSI et les footballeurs anglais Declan Rice et Aaron Ramsdale font partie des centaines de milliers de personnes qui ont participé à une salle de karaoké impromptue sur Twitter qui est depuis devenue virale.

EDGE : Découvrez la salle de karaoké virale « Sing Your Dialect » avec des performances hilarantes de Declan Rice, Chunkz, Lethal Bizzle et plus encore !

Jacob McLaughlin, 18 ans, a initialement créé « Sing Your Dialect » sur Twitter Spaces uniquement pour lui-même et quatre amis.

Cependant, après que le lien soit devenu viral lundi, plus de 200 000 personnes, dont d’innombrables stars du sport et célébrités, se sont toutes éclatées au micro virtuel au cours des deux dernières soirées.

Depuis lors, le profil Twitter de McLaughlin (@jacobbmc2) a amassé un peu moins de 100 000 abonnés en un peu plus de 48 heures.

Mardi, le milieu de terrain de West Ham et de l’Angleterre Declan Rice est passé à la vitesse supérieure, offrant aux auditeurs une interprétation spéciale du très apprécié « Ice, Ice Baby » de Vanilla Ice.

Regardez la vidéo ci-dessus pour voir quelques-uns des moments les plus hilarants des deux premières nuits de Sing Your Dialect, y compris les performances de Declan Rice, Chunkz et l’interprétation de Lethal Bizzle du « Wonderwall » d’Oasis.