La salle de panique «en fer» du prince Charles et de Camilla – Le couple royal peut survivre pendant des semaines | Royale | Nouvelles

Le manoir du Prince de Galles dans le Gloucestershire aurait une excellente sécurité. Cependant, Charles et Camilla auraient une salle de panique secrète à Highgrove en cas de situation d’urgence.

Selon Gloucestershire Live, certains experts en sécurité ont déclaré que la pièce était si solide que si la maison était la cible d’une frappe aérienne ou d’une attaque terroriste, ceux qui s’y trouvaient survivraient.

L’auteur royal Brian Hoey a parlé de la pièce dans son livre “Not in Front of the Corgis”.

Il a décrit la “salle de fer” comme mesurant 20 pieds sur 20 pieds.

M. Hoey a ajouté que la pièce “a été construite de telle sorte que même si le reste de la maison est détruit, elle tombera intacte au rez-de-chaussée”.

Il a poursuivi: “À l’intérieur se trouvent des fournitures médicales, y compris des conteneurs du groupe sanguin de Charles et Camilla, de la nourriture et des boissons durables, un arsenal, des émetteurs radio équipés pour obtenir un signal même à l’intérieur de ses murs en acier, des purificateurs d’air et des toilettes chimiques.”

Elle a expliqué comment M. Stewart s’était enfermé après s’être excusé d’aller aux toilettes.

M. Stewart n’a pas pu être entendu crier à l’aide, mais Charles l’a trouvé et aurait ri de la situation.

Mme Seward a déclaré: “Rory Stewart avait enseigné le prince William et le prince Harry et il est devenu un grand ami du prince Charles.

“Il séjournait à Highgrove un week-end et est entré par inadvertance dans une salle de bain.

“Il ne pouvait pas sortir, la pièce était blindée. Il a dû appeler et crier, puis le prince Charles est descendu en robe de chambre.

“Ils ont fini par faire sortir Rory Stewart de beaucoup de rires, le prince Charles l’a très bien pris et il a trouvé ça très drôle.”