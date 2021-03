La salle Samsara vous refroidira jusqu’aux os et vous fatiguera le cerveau [Android Game of the Week]

Samsara Room est un jeu simple mais difficile à décrire. Développée et publiée par Rusty Lake, les créateurs des célèbres jeux Cube Escape et de l’univers plus large des jeux de Rusty Lake, cette aventure pointer-cliquer joue un peu comme une salle d’évasion. Naturellement, votre objectif est de … vous échapper de la pièce. Une prémisse fascinante, je sais. Voici la chose; Je peux expliquer la prémisse et le gameplay, mais le SENTIMENT que vous obtenez de ce titre indépendant est difficile à mettre en mots. C’est un étrange mélange de couleurs pastel inoffensives avec un courant sous-jacent inquiétant d’horreur cosmique. Bref, ce jeu me convient parfaitement. Celui-ci figure définitivement sur la liste de mes meilleurs jeux gratuits. C’est un étrange mélange de couleurs pastel inoffensives avec un courant sous-jacent inquiétant d’horreur cosmique. Ajoutant à sa prémisse simple, Samsara Room ne pourrait pas être plus minimaliste en termes de gameplay. Vous appuyez simplement sur l’écran. C’est tout. Vous utilisez votre doigt pour appuyer sur de petites flèches pour faire défiler les quatre murs, puis vous appuyez un peu plus sur l’écran pour interagir avec les objets. Parfois, vous pouvez être vraiment mis au défi et avoir besoin de glisser votre doigt sur l’écran. Je sais que c’est beaucoup, mais essayez de rester avec moi ici. Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus Le tapotement et le glissement ne sont pas le but de Samsara, cependant! Le point est l’atmosphère merveilleusement effrayante et le déroutant intelligent. Je n’entrerai pas dans les choses de fin de partie – vous voudrez résoudre les énigmes vous-même, après tout – mais mettons le décor ici.

Source: Rachel Mogan / Android Central

Au démarrage du jeu, vous vous matérialisez simplement dans la pièce sans préambule. La chambre est assez belle, en fait. Taper sur les quatre murs de la pièce révèle un joli papier peint vert pastel avec un joli motif floral rose, une charmante horloge de grand-père, une fenêtre, un téléphone, un miroir et une commode. Rien à voir ici, non? Bien que … suis-je sûr que c’est ma ombre effrayante dans le miroir? Et la fenêtre n’est-elle pas un peu bizarre? Cela ressemble plus à un tableau qu’à une vue du paysage extérieur. Et – oh! – quand je l’ai tapoté, un coin de la fenêtre s’est décollé! Qu’est-ce qui se cache derrière cette fausse fenêtre? Eh bien, cela pourrait être considéré comme une autre fenêtre ou peut-être plus comme un portail vers une dimension interspatiale mystérieuse. Ce portail est au cœur de l’intrigante salle Samsara. Il est placé comme un autel avec quatre récipients qui l’entourent et un petit plat à offrandes en dessous. Votre objectif dans chaque phase de la salle est de trouver votre chemin pour obtenir les quatre objets dont vous avez besoin pour les récipients, ainsi que votre offre en question.

Je suis heureux d’annoncer que sur le front du puzzle, Samsara fait un travail impressionnant. Il existe également une belle variété de types d’énigmes. Vous essayez de résoudre un plus grand puzzle logique interconnecté en utilisant des puzzles plus petits dans chaque phase de la pièce. Vous devrez peut-être réorganiser des livres de tailles différentes pour les intégrer dans un espace spécifique tout en faisant face à la gravité qui vous gêne. Vous pouvez vous retrouver à parler à une voix brouillée à l’autre bout d’un téléphone qui crache des bêtises que vous devez ensuite mettre en mots. Être averti; les énigmes peuvent devenir complexes (j’ai dû tricher et me référer à une procédure pas à pas plusieurs fois), mais elles sont engageantes et vous permettent de faire preuve de réflexion critique sans avoir de flashbacks Myst. Vous essayez de résoudre un plus grand puzzle interconnecté en utilisant des puzzles plus petits dans chaque phase de la pièce. Le vrai plaisir, cependant, commence lorsque vous commencez à faire de plus en plus d’offres. Encore une fois, je n’entrerai pas trop dans ce sujet de peur de gâcher les bonnes choses, mais Samsara Room fait un excellent travail en créant une atmosphère d’horreur subtile avec les quelques outils dont il dispose. Je me suis retrouvé vraiment excité et curieux de savoir ce qui allait suivre, et j’ai en fait eu le souffle coupé après avoir atterri dans l’une des nouvelles phases de la pièce! Un petit conseil; vous voudrez peut-être ou aurez besoin de jouer à certains des autres jeux de Rusty Lake, car Samsara Room est en fait considéré comme une préquelle à d’autres titres qu’ils ont déjà réalisés. Si vous atteignez la fin du jeu et que tout ce que vous pensez est: « Euh, eh bien, c’était un jeu amusant et bizarre », vous pourrez peut-être tirer une signification supplémentaire des images du jeu si vous avez joué aux autres jeux de l’univers de Rusty Lake. Asseyez-vous et consacrez environ une heure ou deux à jouer à celui-ci jusqu’à la fin Cela étant dit, vous n’avez pas vraiment avoir besoin la trame de fond que les autres jeux peuvent vous donner pour toujours profiter de Samsara Room. Les énigmes et l’atmosphère sont plus que suffisantes pour soutenir ce titre sur ses propres mérites. De plus, c’est un jeu court d’une durée de 1 à 1,5 heure seulement. Ce n’est pas vraiment un jeu conçu pour être une sorte d’accord quotidien. Parce qu’il est si court et que le jeu repose tellement sur son atmosphère, je dirais qu’il vaut mieux s’asseoir et consacrer environ une heure ou deux à jouer à celui-ci jusqu’à la fin.

Ai-je mentionné que ce jeu est gratuit? Oui, croyez-le non, c’est un titre gratuit! Vous pouvez cependant payer 0,99 centimes entiers pour déverrouiller la version premium du jeu afin de supprimer les publicités. Je n’ai même jamais vu, donc je ne sais pas pourquoi vous auriez besoin de faire cela, mais vous pouvez le faire pour soutenir les développeurs. 99 cents me semble être une très bonne affaire pour un très bon jeu. Un autre avantage est qu’il ne chauffera pas votre téléphone et ne videra pas trop votre batterie non plus, surtout si vous avez un téléphone qui tue. Compte tenu de son prix inexistant, il s’agit d’un jeu bien produit avec un cadre intéressant, de bons puzzles et un aspect d’horreur impressionnant et discret qui ne repose pas sur des tropes exagérés pour obtenir ce facteur de fluage convoité. Si vous êtes un fan de jeux d’évasion, de jeux de puzzle, de jeux pointer-cliquer ou de jeux d’horreur, vous aurez probablement un coup de pied hors de Samsara Room. Mon point est que vous devriez essayer!