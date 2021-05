La salve fraîche d’Elon Musk chez Bitcoin: «Non décentralisé, Dogecoin est meilleur»; envoie Bitcoin chuter de 16%

Elon Musk a continué à parler en faveur de Dogecoin tout en calomniant Bitcoin pour son impact environnemental. (Image: REUTERS)

Le dernier duel Twitter du chef de Tesla, Elon Musk, a révélé davantage pourquoi la deuxième personne la plus riche du monde et un croyant de Bitcoin jusqu’à récemment se sont soudainement retournés contre lui. Après avoir arrêté les achats de Tesla Car avec Bitcoin la semaine dernière, invoquant des préoccupations environnementales, Elon Musk a passé son week-end à répondre aux personnes sur Twitter qui remettaient en question sa décision. Outre les préoccupations environnementales, Musk a maintenant affirmé que Bitcoin n’était pas aussi décentralisé que les gens le croient. Dimanche soir, le chef de Tesla a également semblé être d’accord avec un tweet suggérant que Tesla vendrait ses avoirs Bitcoin ce trimestre, mais a précisé plus tard qu’il ne l’avait pas déjà fait.

Bitcoin: Est-ce vraiment aussi décentralisé que vous le pensez? Elon Musk dit “ non ”

«Le Bitcoin est en fait hautement centralisé, la supermajorité étant contrôlée par une poignée de grandes sociétés minières (aka hashing)», a écrit Elon Musk, en réponse à un message affirmant que Dogecoin était hautement centralisé. «Une seule mine de charbon du Xinjiang a été inondée, tuant presque des mineurs, et le taux de hachage Bitcoin a chuté de 35%. Cela vous semble «décentralisé»? » il ajouta.

Pourquoi Dogecoin l’emporte sur Bitcoin

La semaine dernière, tout en arrêtant les achats de voitures Tesla à l’aide de Bitcoin, Elon Musk avait déclaré que la société envisagerait d’autres crypto-monnaies utilisant moins de 1% de l’énergie de Bitcoin par transaction, pour les achats de voitures. Son dialogue Twitter suggère maintenant que Dogecoin pourrait être le favori pour remplacer Bitcoin. «Idéalement, Doge accélère le temps de bloc de 10X, augmente la taille de bloc de 10X et supprime les frais de 100X. Ensuite, il gagne haut la main », a-t-il déclaré sur Twitter. Il a ajouté que des frais bas et un volume élevé étaient nécessaires pour devenir la monnaie de la Terre, favorisant à nouveau Dogecoin.

Tesla vend-il son Bitcoin restant?

Cependant, ce n’était pas la fin de la session Twitter d’Elon Musk pour le week-end. Tard dimanche soir, le chef Tesla a lancé une autre controverse dans le monde de la crypto-monnaie. Musk semblait être d’accord avec un article sur Twitter qui disait – «Les Bitcoiners vont se gifler le trimestre prochain quand ils découvriront que Tesla a jeté le reste de leurs avoirs en Bitcoin. Avec la quantité de haine que suscite Elon Musk, je ne le blâmerais pas. À cela, Elon Musk a répondu: «En effet». Plus tard, il a précisé que jusqu’à présent, Tesla n’a vendu aucune de ses participations dans Bitcoin. Tesla avait acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin plus tôt cette année, dont 10% ont ensuite été vendus par le constructeur de voitures électriques.

Elon Musk a continué à parler en faveur de Dogecoin tout en calomniant Bitcoin pour son impact environnemental. Cependant, les prix du Bitcoin et du Dogecoin ainsi que d’autres crypto-monnaies ont chuté au cours des derniers jours. Le prix du Bitcoin est tombé sous la barre des 45000 dollars, soit près de 20000 dollars de moins que jamais.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.