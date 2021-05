La Sampdoria ajoute trois points après avoir battu Parme à domicile (3-0)

22/05/2021 à 22:50 CEST

La Sampdoria battre 3-0 à Parme ce samedi lors de la dernière journée de Serie A, terminant son temps dans la compétition par une victoire. La Sampdoria est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-1 contre le Udinese. De la part de l’équipe visiteuse, le Parme il a été battu par 1-3 lors du dernier match contre lequel il a joué Sassuolo et accumulé huit défaites consécutives dans la compétition. Après le match, les locaux ont été placés à la neuvième place après le match, tandis que les visiteurs sont restés en vingtième position à la fin du match.

La rencontre a débuté de manière favorable pour l’équipe génoise, qui a débuté au Luigi ferraris avec un objectif de Fabio Quagliarella dans la minute 20. Il a ajouté à nouveau le Sampdoria, qui a augmenté le score grâce à un peu de Omar Colley juste avant le coup de sifflet final, précisément à 44 ans, clôturant ainsi la première mi-temps avec le score de 2-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe locale, qui a augmenté son décompte par rapport à son adversaire avec un but de Manolo Gabbiadini à 64 minutes, concluant le match avec un score final de 3-0.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Sampdoria qui sont entrés dans le jeu étaient Valerio Verre, Adrien Silva, Regini basque, Kristoffer Askildsen Oui Ernesto Torregrossa remplacer Manolo Gabbiadini, Albin ekdal, Alex Ferrari, Antonio Candreva Oui Fabio Quagliarella, tandis que les changements dans le Parme Ils étaient Vasilios Zagaritis, Graziano pelle, Simon Sohm, Botond Balogh Oui Chaka traoré, qui est entré pour fournir Lautaro Valenti, Gervinho, Gaston Brugman, Vincent Laurini Oui Maxime Busi.

L’arbitre du match a montré deux cartons jaunes. Des deux équipes, Mehdi Leris de l’équipe locale et Mattia bani L’équipe visiteuse a été réservée avec un carton jaune.

La Sampdoria occupait la neuvième place du tableau de qualification avec 52 points après la dispute de ce duel lors de la dernière journée de Serie A, tandis que le Parme il a été placé en vingtième position avec 20 points, en place de relégation en deuxième division.

Fiche techniqueSampdoria:Luigi Sepe, Lautaro Valenti, Daan Dierckx, Mattia Bani, Vincent Laurini, Hernani, Gaston Brugman, Mark Kosznovszky, Maxime Busi, Gervinho et Andreas CorneliusParme:Karlo Letica, Alex Ferrari, Omar Colley, Maya Yoshida, Tommaso Augello, Antonio Candreva, Jakub Jankto, Albin Ekdal, Mehdi Leris, Manolo Gabbiadini et Fabio QuagliarellaStade:Luigi ferrarisButs:Fabio Quagliarella (1-0, min.20), Omar Colley (2-0, min.44) et Manolo Gabbiadini (3-0, min.64)