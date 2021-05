La Sampdoria devient forte à domicile et parvient à battre l’AS Roma (2-0)

05/02/2021 à 22:49 CEST

La Rome n’a pas réussi à plier le Sampdoria, qui a gagné 2-0 lors du match disputé ce dimanche dans le Luigi ferraris. La Sampdoria Il a affronté le duel avec l’intention de tracer son score dans le classement après avoir perdu le dernier match contre le Sassuolo par un score de 1-0. De la part de l’équipe visiteuse, le AS Roma perdu par un résultat de 3-2 lors du match précédent contre le Cagliari. Après le résultat obtenu, l’équipe génoise est neuvième à la fin du match, tandis que la Rome est septième.

Le jeu a commencé de manière imbattable pour l’équipe locale, qui a libéré la lumière grâce à un but de Adrien Silva, terminant la première mi-temps avec le résultat de 1-0.

Dans la deuxième période, la chance est venue pour le Sampdoria, qui a augmenté son avantage avec un peu de Jakub Jankto à la minute 65, clôturant ainsi la confrontation avec un score final de 2-0.

L’entraîneur du Sampdoria a donné accès à Gaston Ramirez, Keita Balde, Antonio Candreva Oui Albin ekdal pour Valerio Verre, Manolo Gabbiadini, Mikkel Damsgaard Oui Adrien Silva, tandis que le Rome a donné le feu vert à Roger Ibanez, Javier Pastore, Rick Karsdorp Oui Ebrima darboe, qui est venu remplacer Marash Kumbulla, Borja Mayoral, Davide santon Oui Gonzalo villar.

Dans le match, il y avait un total de trois cartons jaunes uniquement pour l’équipe romaine. Plus précisément, l’arbitre a montré trois cartons jaunes pour Marash Kumbulla, Bryan Cristante Oui Gianluca mancini.

Avec 45 points, le Sampdoria de Claudio Ranieri était classée neuvième du tableau général à la fin du match, tandis que l’équipe dirigée par Paulo Fonseca il a été placé à la septième place avec 55 points.

Le lendemain, le Sampdoria jouera contre lui Inter loin de chez soi et AS Roma jouera son match contre lui Crotone à la maison.

Fiche techniqueSampdoria:Daniel Fuzato, Marash Kumbulla, Gianluca Mancini, Chris Smalling, Davide Santon, Bryan Cristante, Gonzalo Villar, Bruno Peres, Edin Dzeko, Henrikh Mkhitaryan et Borja MayoralAS Roma:Emil Audero, Bartosz Bereszynski, Lorenzo Tonelli, Omar Colley, Tommaso Augello, Jakub Jankto, Morten Thorsby, Adrien Silva, Mikkel Damsgaard, Manolo Gabbiadini et Valerio VerreStade:Luigi ferrarisButs:Adrien Silva (1-0, min.45) et Jakub Jankto (2-0, min.65)