La Sampdoria et l’AC Milan s’affrontent au premier tour en Serie A

in

22/08/2021 à 20h45 CEST

La Sampdoria et le Milan Ils débuteront leur participation en Serie A avec enthousiasme, jouant ce lundi à 20h45 le match correspondant à la première journée au stade. Luigi ferraris.

La Sampdoria il était en neuvième position la saison dernière en Serie A avec 52 points et un bilan de 52 buts pour et 54 contre. Commencez cette nouvelle campagne avec une escouade composée de 30 joueurs, qui sera commandée par Roberto D’Aversa.

Concernant le rival, le AC Milan Il s’est classé deuxième la saison dernière en Serie A avec 79 points et des chiffres de 74 buts en sa faveur et 41 contre. Lancez cette nouvelle édition avec Stefano pioli En tant qu’entraîneur, il dirige une équipe composée de 34 footballeurs.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Luigi ferraris, obtenant ainsi huit victoires, 14 défaites et cinq nuls en faveur de la Sampdoria. A tour de rôle, les visiteurs accumulent le plein de victoires dans le stade de la Sampdoria, car ils ont déjà remporté deux matchs à l’extérieur. La dernière fois qu’ils ont joué le Sampdoria et le Milan Dans cette compétition, c’était en avril 2021 et la rencontre s’est conclue par un match nul 1-1.