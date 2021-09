La Sampdoria et l’Inter se partagent les points et font match nul 2-2

12/09/2021 à 14h31 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Luigi ferraris et qui a affronté le Sampdoria et à Inter il s’est terminé par une égalité entre les deux prétendants. La Sampdoria Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre le Sassuolo. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Inter a remporté le Hellas Vérone loin de chez lui par 1-3 et auparavant, il l’a également fait dans son fief, contre le Gênes 4-0. Avec ce résultat, l’équipe génoise est treizième à l’issue du match, tandis que la Inter est troisième.

La rencontre a commencé face à face pour lui Inter, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Federico Dimarco à la minute 18. Cependant, le Sampdoria a réagi et a égalisé le match au moyen d’un but de Maya Yoshida à 33 minutes. Cependant, l’équipe visiteuse a pris l’avantage grâce à un but de Lautaro Martinez à la minute 44. Mais plus tard, l’équipe génoise a fait match nul avec un but de Tommaso Augello juste avant le coup de sifflet final, précisément à 47. Après cela, la première période s’est terminée sur un score de 2-2.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 2-2.

Dans le chapitre sur les changements, le Sampdoria de Roberto D’Aversa soulagé Kristoffer Askildsen, Nicola Murru, Valério Verre et Ernesto Torregrossa pour Fabio Quagliarella, Tommaso Augello, Mikkel Damsgaard et Adrien Silva, tandis que le technicien du Inter, Simone Inzaghi, a ordonné l’entrée de Arturo Vidal, Danilo D’Ambrosio, Joaquin Corréa, Denzel Dumfries et Stefano sensi fournir Marcelo Brozovic, Ivan périsic, Lautaro Martinez, Federico Dimarco et Hakan calhanoglu.

L’arbitre a décidé de mettre en garde sept joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Morten Thorsby, Bartosz Bereszynski, Omar Colley et Adrien Silva et par le Inter admonesté Marcelo Brozovic, Edin dzeko et Arturo Vidal.

Pour le moment, le Sampdoria est laissé avec un point et le Inter avec six points.

Le lendemain, l’équipe de Roberto D’Aversa affrontera contre Empoli, Pendant ce temps, il Inter Simone Inzaghi lui fera face Bologne.

Fiche techniqueSampdoria :Emil Audero, Bartosz Bereszynski, Omar Colley, Maya Yoshida, Tommaso Augello (Nicola Murru, min.78), Antonio Candreva, Morten Thorsby, Adrien Silva (Ernesto Torregrossa, min.88), Mikkel Damsgaard (Valerio Verre, min.78) , Fabio Quagliarella (Kristoffer Askildsen, min.68) et Francesco CaputoInter:Samir Handanovic, Milan Skriniar, Federico Dimarco (Denzel Dumfries, min.67), Stefan de Vrij, Matteo Darmian, Hakan Calhanoglu (Stefano Sensi, min.68), Marcelo Brozovic (Arturo Vidal, min.54), Nicolo Barella, Ivan Perisic (Danilo D`Ambrosio, min.54), Edin Dzeko et Lautaro Martínez (Joaquín Correa, min.62)Stade:Luigi ferrarisButs:Federico Dimarco (0-1, min. 18), Maya Yoshida (1-1, min. 33), Lautaro Martínez (1-2, min. 44) et Tommaso Augello (2-2, min. 47)