La Sampdoria marque les trois points après avoir battu Empoli (0-3)

19/09/2021 à 14:31 CEST

La Sampdoria a clôturé une magnifique performance contre Empoli, qu’il a battu 0-3 lors du match disputé Stade Carlo Castellani ce dimanche. Les Empoli Il a affronté le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le Venise par un score de 1-2. Du côté de l’équipe visiteuse, le Sampdoria a récolté une égalité à double sens contre le Inter, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec cette défaite, le Empoli est resté en quinzième position après la fin du match, tandis que le Sampdoria est onzième.

La première moitié du match a commencé d’une excellente façon pour les Sampdoria, qui a tiré le coup de canon sur le Stade Carlo Castellani avec un objectif de Francesco Caputo à la 31e minute. Après cela, la première période s’est terminée sur un score de 0-1.

La deuxième partie de la confrontation a commencé de manière favorable pour le groupe génois, qui a augmenté sa distance au moyen d’un autre but. Francesco Caputo, réalisant ainsi un doublé à la 52e minute. Plus tard, l’équipe visiteuse a marqué, ce qui s’est distancié grâce à un but de Antonio Candreva à la minute 70, mettant ainsi fin au duel avec le résultat de 0-3.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Szymon Zurkowski, Philippe Bandinelli, Andrea Pinamonti, Federico Di Francesco et Andrea La Mantia remplacement Nicolas Haas, Liam Henderson, Léonard Mancuso, Patrick Cutrone et Nedim Bajrami, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Kristoffer Askildsen, Albin ekdal, Fabio Depaoli, Ernesto Torregrossa et Julien Chabot, qui est entré par Morten Thorsby, Adrien Silva, Mikkel Damsgaard, Francesco Caputo et Omar Colley.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs d’un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Szymon Zurkowski et Sebastiano Luperto, du Empoli et deux à Kristoffer Askildsen et Ernesto Torregrossa de la Sampdoria.

Avec ce résultat, le Empoli reste à trois points et le Sampdoria il monte à cinq points.

Le lendemain le Empoli jouera contre lui Cagliari à la maison et le Sampdoria jouera son match contre lui Naples à la maison.

Fiche techniqueEmpoli :Guglielmo Vicario, Petar Stojanovic, Ardian Ismajli, Sebastiano Luperto, Riccardo Marchizza, Nicolas Haas (Szymon Zurkowski, min.56), Nedim Bajrami (Andrea La Mantia, min.78), Samuele Ricci, Liam Henderson (Filippo Bandinelli, min.57) ), Leonardo Mancuso (Andrea Pinamonti, min.68) et Patrick Cutrone (Federico Di Francesco, min.68)Sampdoria :Emil Audero, Bartosz Bereszynski, Omar Colley (Julian Chabot, min.83), Maya Yoshida, Tommaso Augello, Antonio Candreva, Adrien Silva (Albin Ekdal, min.69), Morten Thorsby (Kristoffer Askildsen, min.63), Mikkel Damsgaard (Fabio Depaoli, min.69), Francesco Caputo (Ernesto Torregrossa, min.83) et Fabio QuagliarellaStade:Stade Carlo CastellaniButs:Francesco Caputo (0-1, min. 31), Francesco Caputo (0-2, min. 52) et Antonio Candreva (0-3, min. 70)