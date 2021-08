La Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G est une tablette magnifiquement conçue dotée de puissantes fonctionnalités

Des appels Zoom dans le jardin à Netflix sur le canapé et tout le reste, les tablettes se sont avérées être un outil inestimable, d’autant plus que la plupart d’entre nous passent plus de temps à la maison.

Bien qu’il soit tentant de se précipiter et de saisir le premier qui vient à l’esprit, toutes les tablettes ne sont pas égales. Certains pourraient sacrifier la conception pour la puissance, tandis que d’autres promettent la productivité tout en canalisant l’énergie terne d’un rectangle utilitaire fade. Et puis il y a la Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G, une tablette vraiment dans une classe à part.

Combinant un look époustouflant avec une puissance brute et pure (avec de nombreuses astuces et fonctionnalités intelligentes pour démarrer), il offre l’expérience ultime de la tablette sans aucun compromis.

Voici cinq raisons pour lesquelles la Galaxy Tab S7 FE 5G vous servira bien pour les années à venir.

A l’air de tuer

Dans un monde rempli de plaques de verre à l’emporte-pièce sans imagination, la Galaxy Tab S7 FE 5G se démarque vraiment comme aucune autre. Disponible dans une pléthore de couleurs époustouflantes (Mystic Black, Silver, Green et Pink), vous pouvez être assuré que vous disposez de nombreuses options pour correspondre parfaitement à votre propre style unique.

Mis à part les couleurs, le corps en métal élégant et minimal est un plaisir à tenir, grâce à ses coins arrondis, son profil incroyablement fin de 6,3 mm et sa construction légère de 608 g. Le résultat final est un appareil qui ne causera aucune fatigue au bras, même si vous regardez votre émission préférée en rafale.

Écran net, son percutant

(Crédit image : Samsung)

Retournez la Galaxy Tab S7 FE 5G et vos yeux seront traités par un magnifique écran de 12,4 pouces doté de 2560 x 1600 pixels. Non seulement cela se traduit par des détails cristallins et un texte ultra-précis, mais sa taille plus grande signifie que l’expérience de visionnage de films et de navigation sur le Web est comparable à celle d’un ordinateur portable réel, moins l’encombrement et le poids.

En parlant de films, vos oreilles seront reconnaissantes pour les deux haut-parleurs intégrés, alimentés par le son AKG et Dolby Atmos, offrant une expérience audio stéréo puissante et immersive qui contredit la construction élégante et portable.

La puissance à la pelle

Sous la construction monocoque élégante et l’écran dynamique se cache toute la puissance dont vous aurez besoin, et plus encore. La Galaxy Tab S7 FE 5G contient la puissance d’un processeur octa-core Snapdragon 750G, avec jusqu’à 128 Go de stockage et 6 Go de RAM, avec la possibilité d’augmenter le stockage jusqu’à 1 To, grâce à un emplacement MicroSD.

Le résultat de toute cette puissance est une tablette qui survolera positivement toutes les tâches que vous souhaitez lui confier, de la navigation Web avec plusieurs onglets à l’envoi de courrier électronique, l’édition de documents, le griffonnage, le visionnage de films, les jeux et plus encore. Et si cela ne suffisait pas, vous avez assez de grognement sous le capot pour lancer et exécuter trois applications à la fois, ce qui en fait une véritable aubaine pour les multitâches et les démons de la productivité.

Les choses vont encore plus loin lorsque Samsung DeX est également inclus dans l’équation – une fonctionnalité qui transforme essentiellement l’expérience de la tablette en celle d’un PC, avec une barre des tâches, un accès facile aux applications et aux fichiers, etc. Combiné avec l’étui clavier en option, il constitue un formidable outil de productivité, surtout si vous disposez d’un téléphone Galaxy compatible qui vous permet de passer facilement d’un site Web à l’autre d’un appareil à l’autre.

Ajoutez la connectivité 5G pour des téléchargements ultra-rapides, des jeux sans décalage et des appels vidéo fluides et nets, et vous avez une tablette qui peut tout gérer, même lorsque vous êtes en déplacement. Avec une énorme batterie de 10 090 mAh, elle durera jusqu’à 13 heures lorsque vous regarderez des vidéos, tandis que le chargeur rapide de 45 W vous permettra de recharger complètement à vide en seulement 90 minutes.

Le pouvoir de la plume

(Crédit image : Samsung)

Une autre caractéristique qui permet à la Galaxy Tab S7 FE 5G de se démarquer de la foule est le puissant S Pen. Inclus dans la boîte, le stylet turbo de Samsung offre une expérience d’écriture naturelle, vous permettant de prendre des notes qui peuvent, si vous le souhaitez, être transformées en texte numérique en temps réel, comme par magie. Combiné avec l’application Noteshelf qui fournit des centaines de couvertures de cahiers et de modèles de papier gratuitement, il s’agit d’une tablette qui se double confortablement d’un véritable cahier, bien qu’avec des pages et un potentiel infinis.

Se fixant magnétiquement à la tablette pour un rangement facile et sans avoir besoin de le recharger, le S Pen est également un outil incroyablement puissant pour les artistes, les gribouilleurs et les créatifs numériques, grâce à sa précision et sa sensibilité à la pression. Associé à une licence de six mois pour Clip Studio Paint, vous pouvez tout faire, de la création de chefs-d’œuvre numériques à la création de bandes dessinées, de scénarimages, d’encrage et plus encore. De plus, l’application PENUP est un réseau social pratique que vous pouvez utiliser pour vous connecter et interagir avec d’autres artistes et créatifs, vous permettant de partager votre travail et d’admirer les créations d’autres personnes.

Plus abordable que jamais

À partir de 589 £ pour la version 64 Go, la Galaxy Tab S7 FE 5G est disponible dès maintenant, et il n’y a jamais eu de meilleur moment pour en acheter une, grâce à une offre de remboursement de 60 £. Vous pouvez également obtenir un bonus supplémentaire de 50 £ lorsque vous achetez un autre article éligible, et les deux offres sont disponibles jusqu’au 7 juillet.

Samsung ajoute également actuellement deux mois de YouTube Premium dans le mix, ainsi que la possibilité de faire baisser le prix encore plus si vous échangez un autre appareil éligible tel qu’un téléphone ou une tablette, et une remise supplémentaire de 5 % via Samsung Pay. .