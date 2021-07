La Samsung Galaxy Tab S7 FE est-elle le rival ultime de l’iPad Air ? 5 raisons pour lesquelles vous êtes intéressé par cette tablette 12 pouces | La technologie

in

La Samsung Galaxy Tab S7 FE est l’une des nouvelles tablettes avec un écran de 12,4 pouces qui offre une bonne qualité d’écran, un S-Pen et de bonnes performances.

Samsung a annoncé en juin dernier un nouveau modèle de tablette grand public. Bien que ce ne soit pas le moins cher, ils font partie de sa gamme “Fan Edition”. Il s’agit de la Samsung Galaxy Tab S7 FE, avec un écran de 12,4 pouces et de nombreuses surprises.

Il ne fait aucun doute que cette nouvelle Galaxy Tab S7 FE est une version légèrement réduite en fonctionnalités de la Galaxy Tab S7 haut de gamme. Mais même s’il a des spécifications inférieures, cela ne signifie pas qu’il en vaut moins la peine.

C’est maintenant une des tablettes de Samung avec un excellent rapport qualité prix Et si vous souhaitez avoir une tablette de bonne qualité, c’est peut-être l’offre que vous attendiez.

On peut enfin voir cette tablette moins cher que son prix officiel. Il a fallu moins d’un mois pour baisser les prix, vous pouvez donc profiter d’un produit nouveau et bon marché.

Si vous voulez savoir pourquoi c’est l’une des meilleures tablettes Android du moment, continuez à lire car vous risquez de partir en vacances avec une nouvelle tablette haut de gamme et au meilleur prix.

Il est finalement passé sous les 600€ sur Amazon

Avec Snapdragon 750G et un écran de 12,4 “, cette tablette Samsung se distingue par l’inclusion du S-Pen, de bonnes performances et un prix bas pour ses fonctionnalités.

Cette tablette possède un grand écran de 12,4 pouces et également un processeur Snapdragon 750G, c’est-à-dire un très grand écran compatible avec S-Pen, le stylet numérique de Samsung et avec un processeur capable de tout déplacer rapidement et même de le transformer en console de jeu.

En plus d’être performante, cette tablette a un grande batterie de 10 090 mAh et charge rapide.

Samsung l’a mis en vente il y a un mois pour environ 650 euros. Le modèle de base ne coûte que 590 euros car il dispose de 64 Go de stockage, mais vous pouvez également obtenir cette option avec 128 Go de stockage, extensible et pour 673 euros.

De plus, si vous souhaitez le recevoir le plus rapidement possible, vous pouvez le faire grâce aux avantages d’Amazon Prime en vous inscrivant en quelques minutes.

L’une des meilleures alternatives à l’iPad Air

À l’heure actuelle, dans le monde des tablettes, l’une des meilleures options que vous pouvez choisir est un iPad Air. En raison de leurs performances et de leur robustesse, ce sont des produits très intéressants. Mais pour beaucoup de gens ses prix ou qu’il ne s’agisse pas d’Android est une nuisance.

C’est pourquoi c’est La Samsung Galaxy Tab S7 FE est une bonne alternative à l’iPad car il correspond à bon nombre de ses fonctions et a une intégration complète avec le cloud Samsung et Google.

Compter avec un Stylo numérique S-Pen totalement gratuit dans la boîte, vous n’aurez pas à payer de supplément. De plus, l’écran est excellent et les performances sont parfaites pour à peu près toutes les tâches que vous pouvez imaginer.

Il est entièrement convertible en ordinateur portable

La meilleure chose à propos des tablettes Android est qu’elles ont prise en charge du clavier et de la souris pendant des années et dans ce Samsung Galaxy Tab S7 FE n’est pas une différence.

De plus, Samsung vend un étui pour clavier assorti au Samsung Galaxy Tab S7 FE qui transformer cette tablette en ordinateur portable avec les applications Android que vous utilisez le plus dans vos études ou dans votre travail.

Ajoutez une souris de voyage Bluetooth et vous pourrez regarder des séries et des films sur Netflix ou travailler avec vos fichiers en quelques minutes.

C’est aussi une tablette pour jouer

Avec un processeur octa-core comme le Snapdragon 760G, vous pouvez être sûr qu’il fonctionnera parfaitement pour toutes sortes de jeux. Candy Crush et Call of Duty Mobile. Peu importe, car les performances de ce processeur se sont avérées bonnes dans les jeux hautes performances.

Il comprend également 4 Go de RAM dans la version 64 Go de stockage, passant à 6 Go si vous choisissez le modèle 128 Go.

A cela il faut ajouter un son optimisé par AKG et compatible avec Dolby Atmos.

Avec Wi-Fi et 5G

La version la moins chère de cette tablette est une édition avec 64 Go de stockage interne que vous pouvez étendre avec une carte microSD. Mais toutes les versions de cette tablette -il n’y en a que deux- avoir la 5G intégrée.

C’est vrai, Samsung Galaxy Tab S7 FE est une tablette de l’usine avec connexion Internet mobile 5G pour que vous ne manquiez de rien même si vous n’avez pas de réseau WiFi à proximité. Il est compatible avec n’importe quel opérateur national. Même si vous n’avez pas la 5G, vous pouvez toujours vous connecter aux réseaux 4G et 3G.

Vous téléchargerez toutes sortes de fichiers plus rapidement, mais surtout cela prendra moins de temps pour lire des vidéos à partir de plateformes telles que Netflix, Prime Video, YouTube et autres.

