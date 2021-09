La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra pourrait être alimentée par Exynos 2200 après tout

in

Ce n’est un secret pour personne que Samsung travaille déjà sur la série Galaxy Tab S8 en tant que successeur des Galaxy Tab S7 et Tab S7+, qui font partie des meilleures tablettes Android. Selon les rumeurs, la gamme de nouvelle génération serait livrée avec le prochain SoC phare de Qualcomm, le Snapdragon 895, mais ce n’est peut-être pas tout à fait le cas.

Un article sur un forum coréen affirme que la Galaxy Tab S8 Ultra sera alimentée par le processeur Exynos 2200 de Samsung, selon SamMobile. La nouvelle rumeur suggère également que seuls les Galaxy Tab S8 et Tab S8 Plus seront équipés du SoC Snapdragon 895 de nouvelle génération de Qualcomm.

Si les rumeurs précédentes sont correctes, le Galaxy Tab S8 Ultra pourrait donner à l’iPad Pro un bon rapport qualité-prix, car l’Exynos 2200 est considéré comme un concurrent sérieux du SoC M1 d’Apple. Grâce à sa technologie de traitement supposée 5 nm et à ses graphiques AMD, le chipset devrait avoir des capacités améliorées telles qu’une puissance de calcul et une efficacité de batterie accrues. En plus de la tablette Samsung de nouvelle génération, le processeur devrait alimenter la série Samsung Galaxy S22 ainsi que les futurs ordinateurs portables.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le modèle Ultra est évidemment la variante haut de gamme de la série, avec des spécifications intrigantes comprenant un écran de 14,6 pouces et un rapport écran/corps de 92%. Reste à voir comment la tablette se démarquera de la concurrence en termes de confort compte tenu de sa taille d’écran massive, qui frôle l’alternative aux ordinateurs portables.

La série Galaxy Tab S8 devrait être lancée au début de l’année prochaine, selon le moment où Samsung prévoit de dévoiler la série Galaxy S22. La rumeur veut que leurs dates de lancement respectives ne soient pas trop éloignées.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Remplissez-le de vos films

Libérez-vous des contraintes de stockage de la Shield TV Pro avec ces disques

Il est bon marché et facile d’étendre le stockage interne de votre NVIDIA Shield TV Pro. Nous avons rassemblé les meilleures options pour des gigaoctets supplémentaires, y compris des disques durs externes standard et des clés USB compatibles qui ne prendront pas autant de place que les disques durs traditionnels.